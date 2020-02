Le directeur général des 49ers John Lynch répond à la signature de Tom Brady

Le directeur général des 49ers de San Francisco, John Lynch, a répondu à l’idée de signer Tom Brady la semaine dernière.

Au cours des dernières semaines, depuis l’effondrement des Niners dans le Super Bowl LIV contre les Chiefs de Kansas City, les rumeurs ont couru à propos de la situation du quart-arrière de l’équipe.

L’agence libre imminente et sans restriction d’un six fois champion du Super Bowl à Brady n’a pas aidé les choses.

Certains ont suggéré que San Francisco serait sage de signer Brady, qui est originaire de la région de la baie, et d’échanger Jimmy Garoppolo à quiconque le voudrait – peut-être même de retourner aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Mercredi, lors de la NFL Scouting Combine, Lynch a clairement indiqué que rien de tel n’était dans les cartes.

“Nous sommes extrêmement fiers de Jimmy et nous nous engageons à aller de l’avant avec Jimmy”, a-t-il déclaré. “C’est notre gars.”

Par-dessus tout, Lynch pense que le meilleur reste à venir pour Garoppolo.

“Depuis le jour où il est entré dans notre immeuble, il nous a rendus meilleurs et nous continuons de penser que c’est le cas, et c’est la chose la plus excitante à son sujet, c’est la marge de croissance”, a déclaré Lynch.

«Il n’est pas près de toucher le plafond. Je pense que la marge de croissance, plus il acquiert d’expérience dans ce système, plus il acquiert d’expérience, en général, nous pensons que la flèche est vers le haut, et c’est une bonne chose. “

Dans l’ensemble, il est facile de voir pourquoi San Francisco se sent bien avec Garoppolo en tant que starter de l’équipe dans un avenir prévisible. Au cours de sa première année en pleine santé à la tête de l’offensive, le joueur de 28 ans a mené son équipe au Super Bowl.

Bien sûr, le jeu de course avait probablement autant à voir avec cela que le jeu de passes – mais Garoppolo était toujours très solide.

Pour l’année, Garoppolo a enregistré 3 978 yards et 27 touchés. Bien que ceux-ci ne soient peut-être pas des figures astronomiques de style Lamar Jackson et Patrick Mahomes, ils sont plus que suffisants compte tenu de ce que les Niners ont besoin de lui.

Au-delà de sa production sur le terrain, c’était juste un soulagement pour toutes les personnes impliquées que Garoppolo soit resté en bonne santé toute la saison.

Dans la foulée d’une campagne 2018 qui l’a vu déchirer son LCA, beaucoup se sont demandé si Garoppolo était simplement sujet aux blessures. Il a dissipé ces rumeurs en 2019.

Les questions entourant Brady sont compréhensibles. Il est un futur Temple de la renommée ayant des liens avec la région de la baie qui a le potentiel de diriger n’importe quelle équipe qu’il rejoint au Super Bowl. Cela dit, il n’y a tout simplement pas de scénario réalisable où San Francisco hypothèque son avenir pour deux ans pour un homme de 42 ans en déclin.

D’une manière ou d’une autre, ce sera Garoppolo, et non Brady, en tant que partant de San Francisco en 2020. Que cela aboutisse ou non à une course de championnat reste à voir.

