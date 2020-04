Le directeur général des Lions, Bob Quinn, aura un informaticien à Winnebago chez lui

Le rôle de la technologie lors du repêchage de la NFL atteint un tout nouveau niveau cette année avec le repêchage virtuel en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, et les chefs d’équipe sont prêts pour cela.

Des photos et des vidéos des configurations à domicile des directeurs généraux et des entraîneurs ont rebondi sur Internet récemment, allant de l’ordinateur unique de David Gettleman et d’un classeur géant à la plate-forme à six écrans de John Lynch qui semble bien au-dessus. Et peut-être ne peuvent-ils pas être trop prudents si le projet virtuel de la NFL rencontre des difficultés techniques en cours de route.

Mais, étonnamment, aucune de ces configurations ne se compare à ce que le directeur général des Detroit Lions, Bob Quinn, aurait prévu, le tout dans le but d’aider son équipe à gagner plus de trois matchs au cours des saisons à venir.

Selon Adam Schefter d’ESPN, Quinn prévoit de faire camper le directeur informatique des Lions devant sa maison dans un Winnebago pendant toutes les heures du repêchage.

Et juste au cas où quelqu’un penserait que ce pauvre gars ne vivrait que dans l’allée de Quinn pendant quelques jours, Schefter a annoncé qu’il rentrerait chez lui chaque nuit et reviendrait dans l’allée pour le lendemain du repêchage.

C’est beaucoup.

Bien que ce ne soit certainement pas le plan pour toute personne impliquée dans le projet de cette année, il pourrait y avoir des problèmes techniques ou des problèmes de bande passante avec autant de personnes qui communiquent en même temps – comme ce qui s’est passé lors du test virtuel de lundi. Personne n’a fait de brouillon virtuel comme celui-ci auparavant, nous n’avons donc aucune idée réelle de ce qui pourrait arriver.

Mais le fait que le directeur informatique de l’équipe campe dans un Winnebago comme Randy Quaid dans Christmas Vacation semble excessif et beaucoup d’efforts. Bien que, lorsque l’équipe a toujours du mal à atteindre la marque médiocre, Quinn ait peut-être la bonne idée et se donne tous les avantages possibles.

Que vous pensiez que c’est génial, stupide ou quelque part entre les deux, vous pouvez toujours profiter des blagues des fans de la NFL à ce sujet.

