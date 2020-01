Le disciple australien Mauricio Pochettino assistant Ian Holloway à Grimsby qui a aidé à développer Luke Shaw

Mauricio Pochettino reste l’un des managers les plus appréciés du football malgré sa sortie brutale de Tottenham en novembre.

Le joueur de 47 ans était très fier d’aider les jeunes joueurs à s’occuper de ses séjours à Southampton et plus récemment aux Spurs.

Grimsby n ° 2 Anthony Limbrick est un homme qui a la même idéologie que Pochettino et qui a énormément profité de son travail avec l’Argentin à St Mary’s.

Le patron adjoint de Grimsby, Anthony Limbrick, a passé du temps dans les académies de Southampton et de West Ham

Né en Tasmanie, Limbrick a initialement déménagé au Royaume-Uni pour se forger une carrière de joueur professionnel.

Cependant, il est devenu évident que s’engager dans cette voie était une proposition peu probable après avoir subi une grave fracture de la jambe à la fin de son adolescence.

Indépendamment de ce revers de blessure, il pense qu’il n’était pas à la hauteur pour atteindre le grand moment de toute façon. Il a eu sa chance et accepte que cela n’ait pas fonctionné.

Il a refusé d’être trop déprimé et malgré qu’on lui ait conseillé de retourner en Australie après avoir échoué en tant que professionnel, il a ignoré ces suggestions.

Depuis ce jour, il a promis de se bâtir une carrière dans le coaching, et ce fut un voyage assez coloré depuis.

À seulement 19 ans, il est devenu entraîneur de l’équipe des jeunes à Boreham Wood en 2007, avant de devenir entraîneur de l’équipe première chez Wingate & Finchley de 2007 à 2010.

C’est alors que Limbrick a rejoint Saints en tant qu’entraîneur des jeunes, affirmant son autorité sur les groupes d’âge des moins de 14 ans, des moins de 16 ans et des moins de 18 ans.

L’ancien patron de Southampton Maurico Pochettino a eu un impact majeur sur la carrière d’entraîneur de Limbrick

Il a d’abord rencontré Pochettino à Saints. La paire a noué une relation étroite, Limbrick entraînant son plus jeune fils, Maurizio.

S’exprimant exclusivement sur talkSPORT.com, l’homme de 42 ans, qui attribue également à Nigel Adkins l’aide à son développement, a décrit les méthodes que Pochettino lui a inculquées et qui sont toujours présentes aujourd’hui.

«J’ai réussi à me rapprocher de Mauricio car j’avais de bonnes relations avec son fils. Regarder ses séances d’entraînement et le travail individuel qu’il a fait avec les joueurs a été une excellente courbe d’apprentissage pour moi », a-t-il expliqué.

«Le rythme et l’intensité auxquels l’équipe s’est entraînée étaient quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant dans ma vie. C’était incroyable.

«Depuis lors, j’ai mis en œuvre le travail de Mauricio à chaque session de formation que je dirige.

«Le principe principal pour moi est de travailler plus dur à l’entraînement que vous ne le faites dans le jeu. C’est beaucoup de pression, de rythme de travail et de reconquête du ballon. Les conseils de Mauricio ont été inestimables. “

Un sort travaillant comme entraîneur de l’académie à West Ham a suivi, avant que Limbrick ne fasse ses premiers pas dans la gestion avec Woking en 2017.

L’Australien a pris un bon départ dans son mandat, tout en surprenant également lors du deuxième tour de la FA Cup – battant alors l’entraîneur de League One.

Cependant, après avoir remporté seulement trois de ses 26 derniers matchs à la barre, l’équipe de la Ligue nationale a mis fin à son contrat en avril 2018.

Limbrick a été impressionné par l’impact précoce que Ian Holloway a fait à Grimsby

Limbrick est revenu au jeu en juin 2018, Grimsby le nommant assistant du patron prometteur Michael Jolley.

Une deuxième opportunité dans le hotseat, bien que sur une base intérimaire, s’est ensuite présentée plus tôt cette saison, au cours de laquelle Limbrick a déclaré qu’il “avait jeté les bases” pour que le nouvel homme entre et s’épanouisse.

Cet homme n’est autre que le favori de talkSPORT, Ian Holloway, avec Limbrick travaillant aux côtés de l’ancien patron de QPR et de Blackpool en tant que numéro deux.

Et le patron adjoint des Mariners dit que «Ollie» a apporté un nouveau souffle et de l’enthousiasme à une équipe de Grimsby qui est invaincue lors de ses cinq derniers matchs de championnat.

Les compétences en gestion des hommes d’Ian Holloway ont impressionné Limbrick

Alors, quelle est la plus grande chose que Limbrick a prise à un homme qui a pris en charge plus de 950 matchs au cours d’une carrière de plus de 20 ans dans la pirogue?

“Il est énorme du côté de la gestion des hommes, plus que quiconque que j’aie jamais rencontré dans le jeu”, a-t-il ajouté.

«Il a un talent étrange pour mettre tout le monde de côté, que ce soit les gens au bureau, l’homme en kit ou les gars de la cantine qui font notre déjeuner pour nous.

«Tout le monde doit travailler ensemble et aller dans la bonne direction. Il s’agit de créer un environnement heureux et sain pour que chacun puisse s’épanouir.

Il a poursuivi: «Ian a été très impressionné par le groupe. Leur attitude a été parfaite pendant l’entraînement et les jours de match.

«Les joueurs veulent juste de l’honnêteté et c’est certainement ce qu’il leur donne en ce moment.

“C’est certainement un personnage. Il a apporté beaucoup d’énergie et d’enthousiasme à la table.

“Il le dit comment c’est et il attend certaines choses et les joueurs doivent y adhérer. Ian a rendu cela clair.

«Il a été à l’avant-garde pour faire passer ces messages et c’est bon pour les joueurs car ils savent où ils en sont.

“Rendre tout le monde inclusif et travailler vers cet objectif final est d’une importance vitale si vous voulez réussir dans tout ce que vous faites dans la vie.”

Alors, où est l’avenir de Limbrick? Envisage-t-il un retour en tant que n ° 1 plus tôt que tard?

«J’ai déjà eu deux expériences en tant que manager et j’ai vraiment apprécié. C’est là que je me vois à long terme, bien sûr », a-t-il admis.

«Cela dit, j’aime travailler avec de bonnes personnes. Le fait que je puisse apprendre de quelqu’un comme Ian qui a été au plus haut niveau, à la fois en tant que joueur et manager, ne peut que me profiter à long terme.

“Le fait qu’il ait deux équipes promues en Premier League en dit long sur les connaissances et la qualité qu’il possède en tant que manager.”

Il a conclu: “Je suis un développeur de joueurs, c’est ce que j’aime faire. Que ce soit dans un environnement de première équipe ou dans une académie.

«J’ai travaillé avec beaucoup de bons joueurs quand j’étais à Southampton et à West Ham. On pense à James Ward-Prowse, Calum Chambers et Luke Shaw.

«Et en ce qui concerne la configuration actuelle, Will Smallbone, Jake Vokins et Callum Slattery sont en train de percer pour le moment.

«J’ai beaucoup appris de ces expériences et je les ai mises en pratique ici à Grimsby et à Woking.

“Je ne repense pas à ce sort [at Woking] avec regret, ce fut une grande courbe d’apprentissage pour moi.

“C’est un voyage sans fin pour moi en coaching, j’ai le privilège de faire ce que je fais au quotidien et un jour je sais que je dirigerai à nouveau mon propre camp.”

