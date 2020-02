Le discours de la NFL CBA éclipse la moissonneuse-batteuse

La saison de la NFL ne se termine jamais. Alors que la victoire des Chiefs au Super Bowl est encore fraîche, la combinaison de la NFL, cette semaine à Indianapolis, nous donne l’occasion de commencer à regarder vers l’avenir. Pour vous tenir informé, un casting rotatif de membres du personnel de Ringer fournira une collection de réflexions sur chaque jour de l’événement.

1. La négociation collective éclipse le troisième jour du regroupement

La moissonneuse-batteuse est censée concerner les choses qui comptent: courir en ligne droite, faire de nombreux essais au banc ou répondre aux questions des journalistes avec une ligne répétée écrite par l’assistant de leur agent. Vous savez, des trucs athlétiques. Mais le jour 3 de la moissonneuse-batteuse a été dépassé par les entreprises. Les propriétaires de la ligue et son syndicat des joueurs sont en train de négocier une nouvelle convention collective qui régirait la NFL pour la prochaine décennie. Cela comprend la répartition des revenus de la ligue, qui devrait atteindre 25 milliards de dollars par an d’ici 2027. L’ABC contient de nombreux détails, mais la majeure partie se résume à diviser cet argent, et l’argent révèle les joueurs. des lignes de faille.

Les propriétaires de la NFL ont approuvé l’accord la semaine dernière – c’est pourquoi vous avez entendu que la ligue pourrait changer ses formats de séries éliminatoires dès la saison prochaine. Mardi, la direction syndicale de la NFL (composée d’un représentant des joueurs de chaque équipe) a voté pour envoyer la proposition à l’ensemble du syndicat à une faible majorité (17 ont voté oui, 14 ont voté non et un représentant s’est abstenu). Maintenant, les joueurs doivent voter sur l’acceptation de la proposition. Le président de la NFLPA, Eric Winston, n’a pas fixé de calendrier sur le moment où ce vote aura lieu, bien qu’il puisse arriver dans quelques jours ou semaines.

Plus tôt l’accord est conclu, plus tôt les propriétaires peuvent se retourner et négocier un nouvel accord avec les réseaux de télévision (et les entreprises technologiques?), Ce qui représente la majeure partie des revenus de la ligue. Mais l’un des principaux points d’achoppement est que les propriétaires souhaitent ajouter un 17e jeu pour augmenter ces revenus. Les joueurs préfèrent ne pas ajouter de jeux, mais étant donné que les propriétaires ont poussé l’idée de 18 jeux pendant des années, 17 est une forme de compromis.

2. Occupy Ball Street

Il neige à Indianapolis et les négociations collectives sont devenues glaciales. Les pourparlers visant à conclure un nouvel accord entre les propriétaires de la ligue et le syndicat des joueurs avaient été sombres jusqu’à ces derniers jours, lorsque plusieurs joueurs ont commencé à exprimer leurs frustrations à propos de l’accord tel qu’il est actuellement. Mercredi, le quart-arrière de Seattle, Russell Wilson, le joueur le mieux payé de l’histoire de la NFL, a déclaré qu’il voterait contre l’ABC proposée.

Les @NBA et @MLB le font bien.

Les joueurs passent en premier.

TOUS les joueurs @NFL méritent la même chose.

NOUS ne devrions pas précipiter les 10 prochaines années pour la satisfaction d’aujourd’hui.

JE VOTE NON.

– Russell Wilson (@DangeRussWilson) 26 février 2020

Winston, le président de la NFLPA, a répondu directement au tweet de Wilson.

Personne ne se précipite dans quoi que ce soit. Nous avons passé les 300 derniers jours à écouter nos gars et à négocier cet accord. La proposition sera envoyée à tous les joueurs et si quelqu’un n’aime pas les conditions une fois qu’il a vu l’ensemble du package, je comprends. C’est pourquoi chaque joueur reçoit un https://t.co/DT1DpeZdKd

– Eric Winston (@ericwinston) 26 février 2020

Wilson est l’un des derniers joueurs vedettes à critiquer le processus, qui a mis en évidence une dynamique fondamentale influençant les négociations: l’inégalité de richesse entre les joueurs de la NFL. Pour toutes les différences entre la NFL et toutes les autres industries, elle présente des similitudes remarquables avec le reste de la société américaine. La classe moyenne est en train de disparaître, et l’écart entre les nantis et les démunis est plus large que jamais. Cette négociation de l’ABC semble séparer les joueurs les plus riches de la NFL du rang et du dossier de la ligue. Les joueurs ont publiquement résisté aux changements, y compris Wilson et J.J. Watt, sont parmi les plus riches de la ligue et ont gagné plus de 50 millions de dollars avant impôts. Mais la nouvelle CBA augmenterait le salaire minimum de la ligue, ce qui représente une augmentation significative pour le plus bas du totem.

Les négociations sur le travail dans le sport sont souvent opposées à des millionnaires contre des milliardaires, ce qui rend tentant de passer à la main tout le processus.

Mais ce cadrage est incorrect. Soixante-cinq pour cent des joueurs de la NFL gagnent moins de 1 million de dollars par an, selon Peter King de NBC, et la carrière moyenne est d’environ trois ans, selon la NFLPA. Prenez en compte les taxes et les frais d’agent et la plupart des joueurs n’atteignent pas le statut de millionnaire en tant que joueurs de football. Dans une ligue avec environ 1700 joueurs actifs de la NFL et près de 3000 joueurs inscrits sur les listes en août, les quelque trois douzaines de joueurs gagnant 1 million de dollars par semaine représentent littéralement le 1% de la NFL. Ces lignes de faille entre les joueurs peuvent se refléter dans le vote.

3. Tua’s Hip

Parmi les actualités footballistiques qui se sont produites mercredi, la plus importante concerne la hanche de Tua Tagovailoa. Le phénomène Alabama a été examiné par les médecins de l’équipe et devrait se remettre complètement de sa blessure à la hanche de la saison dernière, selon Ian Rapoport du NFL Network.

Après deux jours de tests médicaux, #Bama QB Tua Tagovailoa a reçu des rapports extrêmement positifs sur sa hanche luxée de la part des équipes qui l’ont examiné, selon des sources. Les IRM étaient aussi propres que prévu, la fracture est guérie, il n’y a pas de perte de flux sanguin. Une source: “Superbe”.

– Ian Rapoport (@RapSheet) 26 février 2020

Tagovailoa a eu l’une des meilleures carrières de football collégial de tous les temps, et s’il était en pleine santé, il aurait été en considération avec Joe Burrow pour le non. 1 choix. Les nouvelles suggèrent que Tua a de fortes chances d’être placé dans le top 10, et peut-être même dans le top cinq. Pour tous les hoopla sur les événements sportifs de la moissonneuse-batteuse – en ligne droite! – les contrôles médicaux sont la principale raison pour laquelle les équipes de la NFL organisent la moissonneuse-batteuse. Les équipes veulent que leurs médecins puissent examiner les joueurs, en particulier ceux qui pourraient remporter l’un des meilleurs choix du repêchage.



4. Washington vous emmène à Tua?

Les Bengals sont généralement considérés comme un verrou pour le quart arrière du LSU Joe Burrow no. 1. Washington a été arrimé comme un verrou serré pour le chasseur de passes de l’État de l’Ohio Chase Young au no. 2, mais ce n’est peut-être plus le cas.

“Nous amenons Burrow et amenions Tua, et nous verrons leurs deux séances d’entraînement”, a déclaré l’entraîneur-chef de Washington Ron Rivera lors d’une conférence de presse mercredi. “C’est comme ça, tu ne sais pas. … Tout est une option. Nous ne fermons la porte à rien. Une des choses qui [vice president of player personnel Kyle Smith] et j’ai dit que nous devons suivre le processus parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas ce qui va se passer devant vous et vous ne savez pas ce qui va vous arriver. “

Washington a repêché le quart-arrière de l’Ohio Dwayne Haskins avec le 15e choix l’an dernier. Mais le président de longue date de l’équipe, Bruce Allen, a été licencié après la saison et Rivera a été amenée à changer la culture de l’équipe. Il y a une chance que Rivera voit ce projet comme la dernière fois que Washington aura la chance de prendre un QB pendant longtemps, et être engagé envers Haskins juste parce que l’ancien régime était engagé envers Haskins n’a pas beaucoup de sens.

Il y a certainement une chance que Rivera fasse juste preuve de diligence raisonnable. Il est logique d’interviewer tout quart-arrière qui pourrait être un débutant dans la NFL juste pour avoir le profil bas, et il est logique de susciter l’intérêt pour les quarts-arrière afin que d’autres équipes puissent vouloir faire un échange avec Washington. C’est la décision intelligente de Washington, qui n’est généralement pas dite.

5. Joe Judge Verdict: refaire la défense des géants

Les Giants ont libéré les secondeurs Alec Ogletree et Kareem Martin mercredi. Sur les 18 millions de dollars dus à la paire, 13 millions de dollars seront compensés dans l’espace de plafond tandis qu’environ 5 millions de dollars deviendront de l’argent mort. Couper Ogletree était nécessaire. Il allait être le quatrième secondeur intérieur le plus cher cette année avec 10 millions de dollars, mais sa production n’aurait probablement pas égalé ce salaire. Parmi les secondeurs avec au moins 100 snaps classés par PFF en 2019, le grade défensif global d’Ogletree s’est classé 84e. Le déménagement était nécessaire, mais aussi symbolique. La négociation d’Ogletree en mars 2018 a été l’une des premières grandes initiatives de Dave Gettleman en tant que directeur général. C’était une décision douteuse à l’époque d’envoyer un quatrième et sixième rondeurs aux Rams pour l’un des secondeurs les mieux payés de la ligue, réputé pour sa responsabilité en matière de couverture. Passer d’Ogletree suggère que Gettleman est prêt à passer de ses erreurs.

Plus tôt cette semaine, Gettleman a indiqué qu’il serait prêt à négocier le repêchage, ce qu’il n’a jamais fait en sept ébauches en tant que directeur général avec les Giants et les Panthers. Cela pourrait être un bon exemple de l’influence du nouvel entraîneur des Giants, Joe Judge, qui a passé des années en Nouvelle-Angleterre, où la négociation de choix de repêchage est la norme. Les Giants ont passé deux ou trois années étranges avec Gettleman à la tête de l’équipe, et ce mandat a commencé par un échange pour Ogletree. Le départ d’Ogletree pourrait être un signe que les Giants feront les choses différemment avec le juge dans le bâtiment.

