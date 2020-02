Le discours des Cowboys de Dallas à Tom Brady, selon un initié de la NFL

Le terrain des Cowboys de Dallas à Tom Brady a été présenté la semaine dernière par Mike Florio, initié de NBC Sports NFL. Il se concentrait principalement sur ce que Dallas pouvait apporter à la table qu’aucun des autres prétendants de Brady ne pouvait.

S’il est peu probable que Brady finisse par se retrouver à Dallas ou que les Cowboys fassent un effort particulièrement fort pour lui, le cas de Florio était incontestablement convaincant.

“Je suis fasciné par la possibilité que Jerry Jones dise à Dak Prescott:” Regardez, nous avons essayé de vous signer un contrat à long terme “, a déclaré Florio.

«Nous vous avons proposé une multitude de structures et de chiffres différents et vous continuez à dire non. Donc, je veux gagner un Super Bowl et je veux le faire avec Tom Brady. »

Avec quelle précision Jones sécuriserait-il Brady? Eh bien, selon Florio, ce serait en exposant clairement les arguments en faveur de ce que Dallas apporte à la table qu’aucun de ses autres prétendants ne le peut.

“Tom, nous pouvons vous donner une ligne offensive comme vous n’en avez jamais eue, un retour en arrière comme vous n’en avez jamais eu, des récepteurs bien meilleurs que cette porte tournante de la médiocrité avec laquelle vous avez affaire en Nouvelle-Angleterre”, a-t-il dit. m’a dit.

«Nous avons un nouvel entraîneur qui essaie de faire ses preuves à nouveau – Mike McCarthy – et il a remporté un Super Bowl. Nous vous paierons une tonne d’argent et vous serez le quart-arrière de America’s Team.

«Vous deviendrez le quart américain. Nous allons parler à Roger Staubach de vous obtenir le n ° 12. Il dira que ça va et nous irons le faire dans la pire division du football. “

Au-delà du simple appel aux émotions de Brady, Florio pense que les Cowboys pourraient également faire valoir que le NFC East fournit le chemin le plus simple vers un Super Bowl.

“Vous voyez, vous allez à l’AFC Ouest, vous devez vous occuper de Patrick Mahomes, vous devez jouer à Denver, où Tom Brady a un record perdant”, a-t-il poursuivi.

«Vous allez au NFC West. vous devez traiter avec les Rams et les Seahawks et les Cardinals, qui sont à la hausse. Vous allez au NFC East, vous avez un tas d’équipes de merde.

«Vous allez être comme Tom Brady avec les Patriots dans l’AFC East: contournez la division, obtenez la tête de série n ° 1, forcez la route vers le Super Bowl à passer par le stade AT&T et les Cowboys se rendent au Super Bowl and Tom obtient le n ° 7 et il s’en va au coucher du soleil.

«Jerry Jones peut dire:« Mission accomplie. J’ai finalement une victoire au Super Bowl avec une équipe que j’ai constituée. »»

Encore une fois, l’argent intelligent de Brady se retrouve-t-il avec Dallas? Absolument pas.

Les New England Patriots sont toujours les favoris pour le retenir sur un contrat de 60 millions de dollars sur deux ans.

S’il choisit de partir, le futur Hall of Famer se liera probablement aux Los Angeles Chargers ou aux Las Vegas Raiders avant de se rendre chez les Cowboys.

Mais y a-t-il une chance non nulle que Dallas soit aussi en lice que certaines des autres équipes liées à Brady, comme les Buccaneers de Tampa Bay, les Colts d’Indianapolis et les Titans du Tennessee? Absolument.

En relation: Ron Rivera pas un fan du propriétaire des Redskins Dan Snyder