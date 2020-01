Le document Netflix de Taylor Swift, «Miss Americana», est élégant et convaincant

Miss Americana, le nouveau documentaire brut et élégamment optimiste de Taylor Swift qui a été présenté sur Netflix vendredi matin, est à peu près bookended par deux exemples surprenants de son visage breveté Surprised Face. Pas le visage surpris quand elle gagne encore un autre Grammy ou VMA ou similaire, née d’une modestie de plus en plus fausse que les médias ont critiquée depuis des temps immémoriaux; non, c’est le visage surpris quand elle perd. Vous n’êtes peut-être pas aussi habitué à celui-là. Elle non plus.

Tout d’abord, nous la rejoignons le jour de la nomination aux Grammy Awards 2018, recroquevillée sur un canapé en pyjama rose et traitant la nouvelle que son album tumultueux de 2017, Reputation, était en fait nominé dans toutes les grandes catégories – un snob impensable pour deux – album de l’année vainqueur. “C’est bien”, marmonne Swift. “Ça va.” Elle n’est pas tellement choquée que fatiguée de démissionner. «Je dois juste faire un meilleur record», ajoute-t-elle. “Je fais un meilleur record.”

Beaucoup plus tard dans le documentaire, un tableau similaire se présente: Swift en tenue décontractée, téléphone à la main, cette fois à bord d’un avion privé et absorbant la nouvelle que Marsha Blackburn du Tennessee a remporté sa course au Sénat aux élections de mi-mandat de 2018, malgré la véhémence de Swift et son caractère inhabituellement public opposition. “Je ne peux pas le croire”, balbutie la nouvelle pop star politiquement politique, affalée contre la fenêtre de l’avion. “Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire qu’elle soit la première sénatrice du Tennessee, et elle est… elle est Trump dans une perruque. »

Dans la scène suivante, Swift est de retour en studio, écrivant une nouvelle chanson stridente et inspirante appelée «Only the Young», comme dans «Only the young can run», comme dans, eh bien, vous savez. Cette chanson est également sortie vendredi matin, une «Fight Song» moins grandiose (et donc moins écoeurante) d’une pop star grandiose (bien que moins écoeurante que d’habitude) qui veut que nous sachions qu’elle n’est finalement pas définitivement prête à faire la belle.

Miss Americana – réalisé par Lana Wilson et culminant avec la sortie du dernier album de Swift, Lover, le plus ensoleillé de l’été 2019 – est une affaire meurtrière, décourageante et d’une vulnérabilité déconcertante. (Cette scène sans nominations aux Grammy Awards est extrêmement meurtrière étant donné que Lover, bien qu’il s’agisse d’un album bien meilleur que Reputation, n’a guère mieux réussi aux Grammy Awards 2020.) Les sujets incluent la bataille sans fin de Swift avec Kanye West, le procès de 2017 qui se déroule de son agression sexuelle aux mains d’un DJ de la radio de Denver, ses difficultés avec son poids et son image corporelle, son réveil politique public difficile et pas immédiatement triomphant, et les doubles normes écrasantes de l’industrie musicale. «Les artistes féminines que je connais se sont réinventées 20 fois plus que les artistes masculins», précise-t-elle. “Ils doivent. Sinon, vous êtes sans emploi. ”

Ce film est également un documentaire pop-star, un genre établi de longue date, fondé fondamentalement sur la manipulation, sur une intimité minutieusement conçue, sur une réinvention astucieuse, sur un calcul flagrant. Cela fait aussi partie de la double norme: «Vous êtes en quelque sorte en train de faire une stratégie constante dans votre tête quant à la façon de ne pas être honteux pour quelque chose un jour donné», explique Swift au coproducteur amoureux Joel Little de son raréfié et position périlleuse. “Mais ensuite, on vous accuse d’être calculé pour avoir une stratégie.” Mais avec des verrues comme ça, il faut répéter: vous ne voyez jamais rien que la pop star en question ne veuille pas que vous voyiez. Ce qui ne rend pas exactement ce qui est faux à l’écran; cela signifie simplement qu’une partie de ce que vous êtes censé apprécier à propos de Miss Americana est la compétence et la profondeur de la manipulation.

La seule chose que je voulais, en entrant dans Miss Americana, était que Kanye West ne se présente pas du tout, mais hélas, nous sommes faits pour revivre l’incident «Je vais te laisser finir» aux MTV VMA 2009 en agonisant complètement et de revivre les retombées de la décennie qui en a résulté. Swift sait que vous en avez assez d’en entendre parler, que vous aimeriez être exclu de ce récit, qui souligne la perspicacité de vous en faire de nouveau entendre quand même. “Il y avait tellement d’écho là-dedans, à l’époque je ne savais pas qu’ils le faisaient huer en faisant ça”, se souvient-elle. «Je pensais qu’ils me hué. Pour quelqu’un qui a bâti tout son système de croyances en incitant les gens à applaudir pour vous, toute la foule hue est une expérience assez formatrice. “

La thèse franche de Miss Americana est que Swift a passé la première décennie de sa carrière à désespérer de rendre tout le monde heureux, désespéré de l’approbation de tout le monde, désespéré de lancer un millier de navires sans secouer aucun bateau. À savoir: «Je suis devenu la personne que tout le monde voulait que je sois.»

Et: “Quand vous vivez pour l’approbation d’étrangers, et c’est là que vous tirez toute votre joie et votre épanouissement, une mauvaise chose peut tout faire s’effondrer.”

Et, comme elle commence à se soucier un peu moins de la personne que tout le monde veut qu’elle soit: “Vous souciez-vous vraiment si Internet ne vous aime pas aujourd’hui si votre mère est malade de sa chimio?”

Et ainsi de suite. La conversation sur l’image corporelle se limite à une scène angoissante dans laquelle Swift admet que des photos de paparazzi peu flatteuses l’ont poussée à mourir de faim: “Si vous êtes assez maigre, alors vous n’avez pas le cul que tout le monde veut”, se lamente-t-elle avec lassitude. “Mais si vous avez assez de poids sur vous pour avoir un cul, alors votre estomac n’est pas assez plat. C’est tout simplement… putain impossible. »Pour Swift, larguer une bombe F, même avec désinvolture, est considéré comme un événement, et elle le sait, et elle sait que vous le savez. Mais c’est tout de même surprenant et angoissant.

J’écris ce billet sur les prochaines élections à mi-parcours du 6 novembre, dans lesquelles je voterai dans l’État du Tennessee. Dans le passé, j’ai hésité à exprimer publiquement mes opinions politiques, mais en raison de plusieurs événements dans ma vie et dans le monde au cours des deux dernières années, je ressens très différemment à ce sujet maintenant. J’ai toujours et je voterai toujours en fonction du candidat qui protégera et défendra les droits de l’homme que je crois que nous méritons tous dans ce pays. Je crois en la lutte pour les droits LGBTQ, et que toute forme de discrimination basée sur l’orientation sexuelle ou le genre est FAUX. Je crois que le racisme systémique que nous voyons encore dans ce pays à l’égard des personnes de couleur est terrifiant, écœurant et répandu. Je ne peux pas voter pour quelqu’un qui ne voudra pas se battre pour la dignité de TOUS les Américains, quels que soient leur couleur de peau, leur sexe ou leur amour. La candidate au Sénat dans l’État du Tennessee est une femme nommée Marsha Blackburn. Autant que je l’ai fait par le passé et que je voudrais continuer à voter pour les femmes en poste, je ne peux pas soutenir Marsha Blackburn. Son record de vote au Congrès m’effraie et me terrifie. Elle a voté contre l’égalité de rémunération pour les femmes. Elle a voté contre la réautorisation de la loi sur la violence contre les femmes, qui tente de protéger les femmes contre la violence domestique, le harcèlement et le viol. Elle croit que les entreprises ont le droit de refuser le service aux couples homosexuels. Elle pense également qu’ils ne devraient pas avoir le droit de se marier. Ce ne sont pas des valeurs de MY Tennessee. Je voterai pour Phil Bredesen pour le Sénat et Jim Cooper pour la Chambre des représentants. Veuillez vous renseigner sur les candidats en lice dans votre état et voter en fonction de la personne qui représente le mieux vos valeurs. Pour beaucoup d’entre nous, il se peut que nous ne trouvions jamais un candidat ou un parti avec lequel nous soyons d’accord à 100% sur chaque question, mais nous devons quand même voter. Tant de personnes intelligentes, réfléchies et indépendantes ont eu 18 ans au cours des deux dernières années et ont maintenant le droit et le privilège de faire en sorte que leur vote compte. Mais vous devez d’abord vous inscrire, ce qui est rapide et facile à faire. Le 9 octobre est le DERNIER JOUR pour s’inscrire pour voter dans l’état du TN. Allez sur vote.org et vous trouverez toutes les informations. Bon vote!

Plus tard, nous rejoignons Swift et son publiciste de longue date, Tree Paine, sur le canapé alors qu’ils rédigent le message Instagram d’octobre 2018 dans lequel Swift a officiellement rejoint la mêlée politique, exhortant ses 110 millions de followers à s’inscrire pour voter, et pour les électeurs de Le Tennessee rejettera Blackburn en particulier, étant donné l’hostilité du candidat finalement victorieux envers les droits des homosexuels et l’opposition à la réautorisation de la Violence Against Women Act. Swift est sur son téléphone, sur le point de frapper envoyer, nerveux mais aussi déterminé comme un enfer: “Si je reçois une mauvaise presse pour avoir dit:” Ne mettez pas un raciste homophobe au pouvoir “, alors je reçois une mauvaise presse pour cela. Je m’en fous vraiment. »Enhardis, elle et Paine toastent« La Résistance »avec des verres géants de vin blanc; l’optique, étant donné la blancheur et le glamour multimillionnaire de tout cela, n’est pas fantastique. Mais c’est une autre chose qu’elle sait que vous savez.

Selon les récents documentaires pop-stars, tout cela est bien plus convaincant et surtout convaincant que la grande majorité de la concurrence de Swift. Justin Bieber a une nouvelle série YouTube roulante, appelée Seasons, qui a dévoilé jusqu’à présent quatre épisodes de la taille d’une bouchée et frappe bon nombre des mêmes notes: dans une confluence amusante, les deux projets présentent des images copieuses de nos stars respectives dans leurs studios respectifs, ardemment fabriquer ce qui se serait avéré être peut-être leurs singles les plus vaporeux et jetables à ce jour. («ME!» De Swift et «Yummy» de Bieber, respectivement.) Mais devant la caméra, Bieber se préoccupe beaucoup plus de proxénétiser sa nouvelle ligne de vêtements que de révéler quoi que ce soit au-delà de son épuisement post-tournée bien documenté, de son éloge universel éthique de travail à la caméra et son mariage galactiquement adorable avec Hailey Baldwin (maintenant Bieber), qui ressemble en effet à un être humain charmant et surtout surhumainement patient.

Mlle Americana, en revanche, ne mentionne le petit-ami de longue date de Swift, Joe Alwyn, qu’en passant, et uniquement dans une silhouette prudente à travers un champ plus une étreinte rapide et sans dialogue dans les coulisses. Une autre thèse dans ce film, bien sûr, est que l’attention démesurée accordée à son histoire de rencontres est encore une autre partie du double standard. Le film de Swift ne vous réprimande pas exactement pour avoir recherché des détails tabloïd dans ce sens, mais il est ferme dans son insistance sur le fait qu’à 30 ans, elle est une femme changée: changée par le cruel creuset de la célébrité pop-star, changée par notre réalité politique cauchemardesque actuelle, et surtout changée par sa propre expérience d’agression sexuelle et la peur terrifiante de ne pas être crue.

Dans la mesure où Miss Americana est une rétrospective de carrière, alors, c’est une tragédie: “Il y a cette chose que les gens disent à propos des célébrités, qu’ils sont gelés à l’âge où ils sont devenus célèbres”, note tristement Swift. «Et c’est un peu ce qui m’est arrivé.» Aussi maladroite que soient ses nouvelles tentatives de fusionner son art et sa politique – nous avons des images en coulisses de sa vidéo maladroitement alimentée par la fierté gay pour «You Need to Calme-toi »aussi – elle est ferme dans son insistance qu’elle le pense et ne fera que se raffermir d’ici. «Je veux aimer les paillettes et aussi défendre les doubles standards qui existent dans notre société», conclut-elle. «Je veux porter du rose et vous dire ce que je pense de la politique. Et je ne pense pas que ces choses doivent s’annuler. ”

Ce n’est pas le cas, mais ce doc est dans l’ensemble une teinte bien plus sombre de rose. En fin de compte, Swift n’a pas du tout assisté aux Grammys 2020: si elle l’avait fait, elle aurait peut-être interprété la chanson pointue de Lover «The Man», une dénonciation explicite de tous ces doubles standards basés sur le genre. Au milieu de tout le chaos ridicule de la cérémonie télévisée, ce qui me reste quelques jours plus tard, c’est la performance de Demi Lovato, une collègue pop star qui a énormément lutté sous les projecteurs, et qui a transformé ces luttes en documentaire YouTube 2017 Simply Complicated, l’un des les meilleures (et plus brutes, et plus vulnérables) entrées récentes dans le genre pop-star-doc.

Le plus grand monde n’avait pas vu ni entendu parler de Lovato depuis un moment: elle avait du mal. Et la chanson qu’elle a chantée dimanche aux Grammys, une nouvelle ballade à la bombe appelée «Anyone», a excité la foule entassée dans la salle et la foule beaucoup plus grande à l’écoute à la maison pour regarder durement sa lutte: «Cent millions d’histoires et cent millions de chansons / Je me sens stupide quand je chante / Personne ne m’écoute / Personne n’écoute. »Elle a eu une ovation debout. Et elle avait raison. Et à son plus touchant, Miss Americana prouve, avant tout, que Swift peut se rapporter.