Le documentaire amazonien de Tottenham abordera la pandémie de coronavirus et commencera par des séquences invisibles de Mauricio Pochettino renvoyé

Le prochain documentaire d’Amazon consacré à Tottenham Hotspur ne manquera pas d’être visionné.

La série – qui suit les traces d’Amazon «All or Nothing: Manchester City» et de Netflix «Sunderland« Til I Die »- couvrira une saison où les Spurs ont été au centre du vrai drame.

Ils ont changé d’entraîneur, ont été éliminés de la Coupe Carabao par une équipe de la ligue inférieure, ont connu des difficultés en Premier League et se sont effondrés hors d’Europe.

Ça n’a vraiment pas été une bonne saison pour les Spurs

Le président de Sutton United détaille l’effet du coronavirus sur le football hors ligue

Et, oh ouais… tout le calendrier du football a été suspendu à cause de la pandémie de coronavirus.

Le documentaire racontera tout ce drame et, selon le Daily Mail, le premier épisode commencera par l’une des 24 heures les plus folles de l’histoire récente de Tottenham.

Un rapport affirme que l’épisode d’ouverture est actuellement en cours d’édition avec une grande partie de l’accent sur le limogeage de Mauricio Pochettino en novembre dernier.

Poch a été licencié le 19 novembre, et un tourbillon de 24 heures s’est terminé avec Jose Mourinho – un double manager des rivaux féroces des Spurs, Chelsea – nommé nouvel entraîneur-chef des Londoniens du Nord.

Il y aurait des images invisibles du limogeage de Pochettino dans le documentaire – faisant de l’épisode un un incontournable!

Étant donné la façon bizarre et sans précédent dont s’est déroulée toute cette saison, je suis sûr que le programme entier sera la télévision nécessaire pour tout adepte du beau jeu.

