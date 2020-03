Le documentaire de Michael Jordan sur ESPN fait l’objet d’une pression pour une sortie anticipée par LeBron

Le meilleur scénario de bien-être personnel pendant la pandémie de coronavirus est une grave dose d’ennui. Ceux qui ont la chance d’être en bonne santé et stables pendant la pandémie sont mis en quarantaine chez eux à une époque où les sports en direct ont été reportés unilatéralement. Les conditions n’ont jamais été aussi bonnes pour publier une nouvelle programmation télévisée, à tel point que l’on a l’impression que le monde entier parle actuellement d’un propriétaire de zoo, polygame et tueur d’armes à feu de l’Oklahoma qui s’est retrouvé pris dans un plan de meurtre pour compte impliquant son plus grand rival (coupable).

Le tournoi de la NCAA étant annulé et la saison de la NBA suspendue indéfiniment, les amateurs de sport ont commencé à réclamer autre chose: le documentaire en 10 parties d’ESPN sur la dynastie des Bulls de Michael Jordan, “The Last Dance”. Il n’y avait qu’un seul problème: le documentaire, qui devait se dérouler début juin, n’était pas encore complètement terminé. C’est du moins ce qu’ESPN a annoncé le 17 mars.

Cela n’a pris que deux semaines et une poussée vocale du plus grand athlète américain depuis la Jordanie pour que la série prenne vie pendant notre temps de besoin. ESPN remonte la première de “The Last Dance” au 19 avril, selon le New York Post. C’est une super nouvelle.

Qu’est-ce qui a changé depuis que le réseau a déclaré que le documentaire n’était pas prêt il y a quelques semaines? Plus particulièrement, LeBron James a pesé. Lors d’une apparition en podcast sur “Road Trippin” avec les anciens coéquipiers des Cleveland Cavaliers Richard Jefferson et Channing Frye, James a ajouté au chœur de personnes faisant pression pour que le film soit publié pendant que le pays était en quarantaine.

«S’ils libèrent cette chose maintenant? Les opinions là-dessus? ” Dit James. “Écoutez, si je suis Michael Jordan, j’y vais et je fais une conférence téléphonique et je me dis:” OK, quelle est la raison pour laquelle nous allons nous y tenir jusqu’en juin maintenant? Par rapport à maintenant où tout le monde est à la maison? “Parce que c’est fait [being edited]. C’est fait. Oui, c’est fait. “

Des observateurs avisés avaient noté qu’ESPN avait commencé à promouvoir le film comme “à venir” plutôt que de dire qu’il serait sorti en juin. L’ultime poussée de James aurait pu être tout ce dont ESPN avait besoin pour diffuser ce documentaire aux téléspectateurs.

Regardez la bande-annonce de “The Last Dance” pour le documentaire de Michael Jordan sur ESPN

Jordan et les Bulls ont accordé à une équipe de tournage l’accès à la poursuite de leur sixième et dernier championnat au cours de la saison 1997-1998. “The Last Dance” utilise ces images pour raconter l’histoire de l’ascension et de la chute de la dynastie des années 90 à Chicago.

En plus de la séquence exclusive, ESPN a également verrouillé un casting de stars pour être interviewé pour le documentaire. Tous les membres critiques des Bulls apparaîtront – Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman et Phil Jackson inclus – tandis que Barack Obama, feu Kobe Bryant, Adam Silver, Magic Johnson, Justin Timberlake, Bob Costas, Pat Riley sont également présents. , Charles Barkley et bien d’autres.

Ça va être incroyablement stupide. Il s’avère qu’un peu de pression des pairs peut aller très loin, surtout lorsque LeBron est de votre côté.