Le don millionnaire de Marcelo Barovero au club qui l’a vu naître

A 36 ans, Marcelo Barovero connaît les dernières années de sa carrière et reste à un excellent niveau. Il est l’une des figures des Rayados de Monterrey et maintenant il était de nouveau dans l’actualité pour un excellent geste qu’il a eu.

Ancien gardien de rivière a fait don de 1 600 000 pesos à l’Association culturelle et sportive de Porteña pour qu’elle illumine le stade Décimo Mezzano. C’est le club qui l’a vu naître et l’a fait en signe d’appréciation pour l’avoir formé.

“Il y a deux ou trois ans, Marcelo nous a avoué qu’il voulait laisser quelque chose. En tant que dirigeants, nous avons analysé les travaux reportés sur le tribunal principal et il a accepté le budget et nous a donné la liberté de l’exécuter “, a déclaré Jorge Bruera, président du club, en dialogue avec Super Deportivo Radio sur Radio Villa Trinidad.

“Ce serait un honneur, mais nous ne pouvons pas savoir et dire sur son avenir. Ce qu’il fait, lorsque nous inaugurerons le système d’éclairage, nous allons avoir un jeu et nous allons mettre le plongeur du gardien dessus et avec cela nous serions satisfaitss “, a-t-il ajouté sur la possibilité qu’il joue dans le club avant de se retirer.

L’équipe joue la Ligue régionale et est déjà ravie de voir Trapito défendre son objectif. Sera-t-il donné?