Le douloureux message de Centurion après la mort de sa petite amie

Dimanche matin, Melody Pasini, la petite amie de Ricardo Centurión, est décédée des suites d’un arrêt cardiaque au volant.

L’incident s’est produit alors qu’il se rendait du domicile du footballeur de Vélez (à Puerto Madero) vers son domicile de Banfield après qu’une crise cardiaque lui a fait perdre le contrôle de son véhicule et est entré en collision avec une Ford Ka stationnée.

Ce fut le douloureux message que Centurion a publié sur ses réseaux sociaux: “Je vais mourir de tristesse. Ce n’est pas juste. Pourquoi ne m’as-tu pas prise? Et aujourd’hui, comment puis-je te dire au revoir, belle Mélodie” Le footballeur a écrit dans une histoire Instigaran, mais ce n’était pas le seul message sur ce réseau social, où il a téléchargé une photo avec ce message: “Je t’aimerai toujours mon amour”, tenue.

Le jeune homme de 25 ans avait subi une transplantation cardiaque à 12 ans et avait déjà surmonté un cancer. Il a été un couple Centurion pendant 4 ans et l’a accompagné à chaque étape de sa vie: il s’est rendu à Gênes (Italie) avec lui et était également présent au Mexique, pendant la saison que le footballeur a joué à l’Atlético San Luís. Fan de course, elle a été très impliquée dans la carrière de l’attaquante et c’est même elle qui a ramené la joueuse à l’Académie, en 2018, avec une grande joie.

Le joueur avait récemment eu un autre coup, dans les premiers jours de mars, lorsque sa grand-mère est décédée. “C’est elle qui m’a pris par la main au Racing”, a expliqué la footballeuse.

Je veux dire