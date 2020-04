Le duel entre Érik Morales et Marco Barrera sera payé

Notimex

Vendredi 3 avril 2020

L’une des trilogies dont les amateurs de boxe se souviennent le plus pourrait vivre un nouveau chapitre: Érik Terrible Morales et Marco Antonio Barrera sont prêts à se retrouver, dans une exposition.

En raison de la situation dans le pays avec le Covid-19, une soirée pourrait être planifiée à des fins caritatives face à la pandémie, et Terrible Morales et Barreta Barrera se retrouveraient à nouveau sur un ring.

Le 19 février 2000, ils ont rencontré pour la première fois le triomphe du joueur de Tijuana; le 22 juin 2002, ils se sont à nouveau rencontrés ainsi que le 27 novembre 2004, tous deux avec une victoire pour Marco Antonio. Si l’exposition est réalisée, le quintuple champion Jorge Travieso Arce serait également présent pour affronter, éventuellement, Cristian Mijares ou Fernando Kochulito Montiel.

“J’ai parlé à El Travieso, il dit que nous faisons une fonction au profit des personnes qui en ont besoin, qu’il s’entend avec Mijares ou avec le Kochul Montiel”, a déclaré Terrible lors d’un entretien avec des fans sur Facebook.

De la possibilité de mesurer à nouveau avec Barrera, il a commenté qu’il lui avait déjà fait la proposition, il a dit oui, qu’il n’y avait pas de problème, qu’il montait, en plus de laisser ouverte la possibilité d’inviter Juan Manuel Márquez, pour voir s’il le voulait.

La rivalité de Morales et Barrera est l’une des plus fortes parmi les Mexicains, et après avoir joué dans trois combats historiques, au fil des ans, leur relation a complètement changé et ils sont maintenant amis.

Julio César Chávez et Travieso Arce sont récemment montés sur le ring pour des expositions motivées et une troisième pourrait être organisée. JC Chávez mentionne qu’il pourrait se battre avec Óscar de la Hoya et le nom de l’ancien champion du monde Humberto Chiquita González commence également à sonner dans ce type de combat entre boxeurs à la retraite.

