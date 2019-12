Le duo de Chelsea N'Golo Kante et Marcos Alonso regardent Richard Riakporhe remporter le titre des poids légers, Hearn fait la promesse Joshua vs Fury, le retour de Kell Brook confirmé

talkSPORT.com rassemble le meilleur des nouvelles de boxe d'aujourd'hui…

NUIT

Le duo de Chelsea N’Golo Kante et Marcos Alonso ont parcouru la capitale pour regarder la boxe au York Hall jeudi soir.

La paire était dans le public pour soutenir Richard Riakporhe, qui a obtenu une victoire aux points durement disputée contre Jack Massey qui lui a valu le titre de croiseur britannique.

C’était la bataille de tête sur la carte dans le lieu emblématique de l’Est de Londres à Bethnal Green, les deux se dirigeant vers les vestiaires de Riakporhe après avoir rejoint les célébrations.

Mark Robinson Ltd

Le défenseur de Chelsea Marcos Alonso était au York Hall jeudi soir pour soutenir son ami Richard Riakporhe dans son combat pour le titre des poids lourds

Mark Robinson Ltd

N’Golo Kante était également présent à la boxe jeudi soir

Les deux joueurs s'affronteront pour s'impliquer pour les hommes de Frank Lampard ce week-end, alors qu'ils affrontent les rivaux de Londres dans un affrontement festif en Premier League.

Kante est l'un des premiers noms sur la feuille d'équipe de Lampard, lorsqu'il est disponible, mais la situation d'Alonso est tout à fait différente.

L'arrière gauche de 28 ans n'a pas joué pour les Blues depuis le 5 novembre, lorsqu'il a été exclu à la mi-temps de la sensation adolescente Reece James lors du spectaculaire match nul 4-4 contre l'Ajax.

PROMETTRE

Eddie Hearn insiste sur le fait qu'il s'agit de savoir quand, et non si, Anthony Joshua et Tyson Fury s'affronteront sur le ring.

Joshua, qui a récemment récupéré les ceintures IBF, IBO et WBO avec une victoire convaincante de points sur Andy Ruiz Jr, a un œil sur le combat d'unification britannique avec Fury.

Le Gypsy King prépare actuellement son match revanche avec Deontay Wilder à Febraury avec le titre WBC en jeu.

Joshua est enraciné pour que son compatriote bat l'Américain, offrant même de s'entraîner avec lui, afin qu'ils puissent mettre en place un super-combat dès que possible.

. – .

Eddie Hearn était ravi de voir son homme récupérer les ceintures

Et Hearn, le promoteur de Joshua, garantit que le combat aura définitivement lieu même si Fury perd contre Wilder.

"(Sparring Fury est) va être intéressant avec le calendrier de AJ. Comment allez-vous faire cela? », A-t-il expliqué à iFL TV.

"Je ne serais pas surpris s'il finissait par voler là-bas et faire quelques rondes.

«Ils vont définitivement se battre, gagner ou perdre. Si Fury perd contre Wilder, je vous promets que AJ et Fury se battront à un moment donné dans le futur.

"Je ne peux pas en dire autant de Wilder."

À PROPOS DU TEMPS

Kell Brook fera un retour très attendu sur le ring contre Mark DeLuca au début de 2020.

L'ancien champion poids welter de l'IBF (38-2, 26 KOs) était en action il y a un an, lorsqu'il a battu l'Australien Michael Zerafa aux points.

Le combattant de Sheffield, formé par Dominic Ingle, visera à surmonter toute rouille de l'anneau contre DeLuca à la FlyDSA Arena le 8 février alors qu'il tente de remettre son nom dans le mélange pour un titre mondial tourné l'année prochaine.

"Je suis tellement heureux d'être de retour et j'ai hâte de donner une performance pour ma ville le 8 février en direct sur Sky Sports et DAZN", a déclaré Brook.

«J'ai eu une année, il y a eu des moments sombres mais ce que j'ai réalisé, c'est que j'aime ce sport et je sais qu'il me reste certaines de mes plus grandes années dans le jeu.

"DeLuca est un combattant fort et courageux qui est toujours prêt pour la guerre, mais je prévois de faire une déclaration et de montrer au monde que je suis toujours une force à 154 ou 147 livres."

L'Américain DeLuca (24-1, 13 KOs) est un gaucher originaire de Whitman dans le Massachusetts et est surnommé «The Bazooka».

. (tagsToTranslate) Anthony Joshua (t) Eddie Hearn (t) nouvelles de boxe (t) boxe (t) Joshua vs Fury