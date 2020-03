Le duo de Liverpool signera de nouveaux accords, Chelsea a dit que Sancho, Man Utd, Arsenal et Tottenham veulent Lemar

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de dimanche et en ligne…

Le duo de Liverpool Virgil van Dijk et Alisson Becker sont sur le point de signer de nouveaux accords à long terme pour rester au club. Le défenseur Van Dijk et le gardien de but Alisson sont tous deux arrivés à Anfield pour des frais de record du monde dans leurs positions respectives en 2018 et ont joué un rôle important dans la progression des Reds ces dernières saisons. Van Dijk a terminé deuxième du Ballon d’Or 2019 tandis qu’Alisson a remporté des distinctions de gardien de but, y compris le trophée Yashin la même année. (90 min)

Pendant ce temps, l’ancienne star de Liverpool Philippe Coutinho est pressenti pour faire un retour en Angleterre à la fin de la saison avec quatre clubs de Premier League s’enquérant de sa disponibilité. Chelsea, Manchester United, Arsenal et Tottenham s’intéressent au milieu de terrain de Barcelone. Il passe actuellement du temps en prêt auprès du géant allemand du Bayern Munich dans le but de redécouvrir sa forme. (Daily Mirror)

La Premier League a commencé à élaborer un plan pour relancer la saison 2019/20 à partir du 1er juin, ce qui signifie que la campagne peut se terminer avant le début de la saison 2020/21. La Premier League pourrait reprendre la saison 2019/20 le 1er juin, soit dans dix semaines, cette date de début permettant à tous les matches de se dérouler à huis clos six semaines avant le début de la saison suivante. – HISTOIRE COMPLÈTE

John Terry a exhorté l’ancien club de Chelsea à signer Jadon Sancho, affirmant qu’il serait un “excellent ajout” à l’équipe de Frank Lampard cet été. L’ancienne starlette de Manchester City Sancho est brillante pour le Borussia Dortmund depuis le début de la saison 2018/19 et a été fortement liée à un retour en Angleterre. Manchester United est également très intéressé par l’international anglais, tandis que Liverpool a également été lié à lui. (Frank Khalid, via Soirée Standard)

La poursuite de Manchester United contre Pierre-Emerick Aubameyang a subi un coup dur avec l’Inter Milan entrant dans la course pour l’attaquant. L’homme d’Arsenal stagne sur un nouveau contrat à l’Emirates Stadium alors qu’il semble prêt à manquer le football de la Ligue des champions pour une quatrième saison consécutive. Aubameyang, évalué à 50 millions de livres sterling, était lié à un déménagement à Old Trafford, mais l’Inter pourrait en fait être sa prochaine destination alors que les géants italiens cherchent à renforcer leur ligne de front. (Gazzetta dello Sport, via Métro)

Pendant ce temps, les contrats à terme de la paire de Manchester United Jesse Lingard et Andreas Pereira sont dans la balance. Les milieux de terrain sont tombés en disgrâce sous Ole Gunnar Solskjaer cette saison et les Red Devils sont prêts à écouter des offres pour eux en été. Lingard, 27 ans, a changé d’agent plus tôt cette saison et est maintenant représenté par le super-agent Mino Raiola. (Le soleil)

Les Red Devils évaluent également une offre pour l’ailier de l’Atletico Madrid Thomas Lemar. Le Français est évalué à environ 90 millions de livres sterling mais est également surveillé par Arsenal, Chelsea, Tottenham et Wolves. Il était lié à Liverpool dans les fenêtres précédentes, mais un mouvement ne s’est jamais concrétisé. (ESPN)

Liverpool espère faire passer le Real Madrid et Barcelone à la signature du milieu de terrain de Naples Fabian Ruiz. Ruiz, qui est évalué à environ 74 millions de livres sterling, a fait tourner les têtes pour ses expositions avec la tenue italienne, y compris lors des rencontres de Ligue des champions contre les Reds en Ligue des champions de cette saison. L’agent du joueur a confirmé plus tôt cette semaine que les habitués de la Ligue des champions surveillaient Ruiz. (Daily Express)

