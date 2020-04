Le énième désordre d’Arturo Vidal sur Twitter

Arturo Vidal Il n’a pas de poils sur la langue, et parfois être si direct lui joue des tours. Le joueur chilien de Barcelone a souvent des problèmes avec certaines de ses publications sur les réseaux sociaux, et le dernier du milieu de terrain du Barça a été se positionner dans le conflit ouvert entre Colo Colo et ses footballeurs. La guerre entre l’entité, connue sous le nom de Blanco y Negro, et les joueurs est totale en raison des réductions de salaire qu’ils ont imposées sans parvenir à un accord préalable.

Arturo Vidal, qui s’est formé à Colo Colo et est venu jouer dans l’équipe première avant de traverser l’étang et de signer pour Bayer Leverkusen, a exploité sur les réseaux sociaux la directive du club chilien pour le traitement de ses collègues professionnels avec deux tweets controversés ils donnent beaucoup à parler en Amérique latine. «Tout mon soutien aux joueurs de Colo Colo dans cette triste situation. Partout dans le monde, des accords sont en cours de négociation et conclus », commence le message du joueur de Barcelone.

«Blanco y Negro (se référant à Colo Colo) veut profiter de cette crise pour résoudre leurs graves problèmes de gestion au détriment des salaires de leurs travailleurs. C’est une tache qui restera pour toujours. Colo Colo est l’une de ses personnes! Colo Colo est respecté! », Ajoute le footballeur chilien ainsi que plusieurs images de footballeurs de l’équipe dans laquelle il a débuté dans le football professionnel.

