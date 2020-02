Le faible du danger est un coup à trois voies

Ce matin les pires prévisions se sont confirmées pour Eden Hazard. Belge il a été blessé hier contre Levante dans son match avec le Real Madrid (1-0) et il y avait un fissure dans le péroné. Le pire, je le répète, est arrivé ce matin. Le temps d’arrêt estimé qui pourrait être Le danger hors du terrain se situe entre 3 et 6 mois. Un vrai varapalo.

Eden Hazard 🇧🇪 est perdu au moins les 3 prochains mois de compétition après avoir confirmé une fissure dans le péroné distal droit. Dure bas pour le Real Madrid et la Belgique tremble pour sa présence au @ EURO2020.

info via @realmadrid pic.twitter.com/ZkgvSHfn5q

– 90min ES (@ 90minEspanol) 23 février 2020

Il s’agit d’un varapalo qui affecte directement trois sujets. De toute évidence, le premier est Se mettre en danger. Cette année, j’ai eu très malchance avec des blessures, à cause d’une faute qu’il a subie en novembre contre le Paris Saint Germain (2-2) restait À 3 mois du terrain et du gibier. Il n’était revenu que dimanche dernier à Celta (2-2).

Maintenant est venu le tronçon décisif de la saison et Le danger était complet. Lors de ces deux réunions, il avait montré un bon niveau et était un «signataire» Optimal pour le Real Madrid. Cette blessure a perturbé ses plans. Avec autant d’impact physique, le Belge ne pourra finalement pas montrer le vrai niveau qu’il a et ce qu’on attendait de lui. Et je voulais vraiment le garder, c’est sûr. Il avait toujours dit que son rêve était de jouer au Real Madrid et en été je l’avais accompli.

Le deuxième touché est le Real Madrid. Les blancs s’étaient convertis en Hazard dans sa signature étoile et leader à propos de qui ils voulaient gagner à nouveau après la marche de Cristiano Ronaldo à la Juventus et au mauvais la saison dernière. Avec leur blessure, ils ont perdu une référence individuelle appelés à faire la différence aux moments décisifs.

En faveur de ceux de Zidane, on peut dire que sans Hazard, ils ont également atteint un moment de bon jeu et de bons résultats. Cependant, perdre votre joueur de franchise dans une semaine où la ville et Barcelone arrivent à Bernabéu et vous jouez la saison C’est une cruche d’eau froide pour l’équipe. A voir Comment il réagit maintenant.

Finalement, le troisième touché est la sélection de la Belgique. Les diables rouges étaient l’un des favoris pour remporter l’Eurocup après avoir réalisé une phase de qualification impeccable et aussi si l’on considère que dans le dernier le monde a terminé troisième, éliminer les équipes de la taille du Brésil. L’équipe belge a des stars comme Courtois, Depuis Bruyne, Lukaku ou Mertens et Hazard a été appelé à être le fer de lance d’une redoutable équipe.

Sans le joueur du Real Madrid, La Belgique perd une référence non seulement sur le terrain, mais aussi à l’extérieur. Le danger est le média et chef spirituel de l’équipe nationale et si à la fin vous ne pouvez pas atteindre la Coupe Euro, votre absence pourrait tomber comme uUne vraie dalle sur le combo réalisé par Roberto Martínez.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_enet notre compte Twitter, @ 90minespanol!