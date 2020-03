Le fan attire l’attention de Jose Altuve et lui dit de donner le MVP au juge Aaron

Alors que les Astros s’attendaient probablement à de l’hostilité de la part de fans adverses lors de matchs sur route à travers la Ligue de pamplemousse, la première semaine d’entraînement au printemps a déjà vu le chahut se dérouler dans les installations des Astros à West Palm Beach, en Floride.

Et cela arrive au point où les joueurs d’Astros ne peuvent pas ignorer le bruit.

Lors du match de dimanche de la Ligue de pamplemousse contre les Cardinals de St.Louis, Jose Altuve attendait dans le cercle sur le pont en tant que fan a laissé la star des Astros entendre parler du prix MVP de la Ligue américaine 2017 corrompu.

Ce fan a crié à Altuve pour redonner son MVP au finaliste Aaron Judge en 2017, et Altuve pouvait être vu en train de s’engager avec le chahut du fan.

Le juge lui-même a admis avoir supprimé un tweet de félicitations à Altuve en voyant la première nouvelle du scandale de la tricherie des Astros.

«Ils ont triché. Cela ne me convenait pas, et je n’avais tout simplement plus l’impression que le poste que j’avais vraiment signifiait la même chose », a déclaré le juge lors de l’entraînement printanier des Yankees.

Bien que nous n’entendions pas ce que Altuve a dit au ventilateur, ce n’est pas un signe particulièrement encourageant pour les Astros si ces remarques leur parviennent une semaine après l’entraînement du printemps. Les matchs de la Ligue des pamplemousses présentent généralement des atmosphères beaucoup plus tamisées que ce que les Astros verront en saison régulière.

Et si cela se fait sentir sous Altuve, vous ne pouvez qu’imaginer à quoi ressembleront les 81 matchs sur route cette saison régulière.

