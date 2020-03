Le fan numéro un de Cruz Azul vit au Japon

L’amour des couleurs de ciment semble n’avoir ni limites ni limites. Et c’est que dans la ville de Yokohama, Japonvivre un fan de Croix Bleue qui prétend être l’un des fans les plus fervents et les plus fidèles de l’institution céleste.

Il s’agit de Takushi, un Japonais qui habite à plus de 11 mille kilomètres de Mexico et qui, néanmoins, sentir les couleurs comme peu d’autres. Un autre amateur céleste est Seidai, qui a hérité immédiatement les couleurs de son père. Son amour pour Croix Bleue vient de Yokohama Marinos, une équipe japonaise qui conserve une similitude de couleurs avec l’ensemble de la capitale.

«En 1999, je suis allé au Mexique pour étudier l’espagnol. J’ai donc dû choisir une équipe et j’ai vu que Cruz Azul avait les mêmes couleurs que les Yokohama Marinos, mon club. Alors J’ai décidé de les soutenir; Je suis allé à tous les matchs d’Azul », a déclaré le Japonais dans une interview pour TUDN.

Takushi est japonais, il est devenu fan du leader d’aujourd’hui Cruz Azul et met en garde contre ce que son pays vit à cause du coronavirus

Takushi Il a également assuré qu’il était présent dans les jeux de Cougars et Amérique. Cependant, il a déclaré qu’aucun d’eux ne le remplissait autant de passion que établissement de ciment. En outre, il a déclaré qu’il apprécie toujours les jeuxLa machine«En compagnie de son fils, avec qui il mange avant et pendant les rencontres célestes.

Enfin, il a expliqué que Óscar «El Conejo» Pérez et Francisco Palencia ce sont ses joueurs préférés. Cependant, il a dit qu’il se sentait adepte de Luis Romo dans la saison en cours.

