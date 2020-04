Le faux projet virtuel de la NFL était un gâchis. Le vrai devrait être amusant

Le premier repêchage virtuel de la NFL débute cette semaine et les choses … ne vont pas bien. Un essai à sec sous la forme d’un faux tirage s’est déjà effondré lorsque le choix des Bengals de Cincinnati a rencontré des difficultés techniques.

Oui, c’est le premier choix du brouillon. Oui, cela se passe exceptionnellement mal. Et, oui, cela va probablement entraîner au moins une catastrophe glorieuse. Des sources à l’intérieur de la NFL ont déclaré à Dianna Russini d’ESPN qu’ils rencontraient «de nombreux problèmes de communication», les problèmes de bande passante étant cités comme le principal défi.

Le problème n’est pas que le système ne peut pas répondre aux besoins de la NFL. Cependant, s’appuyer sur un logiciel de visioconférence lors de scénarios à haute pression et imposés par le temps comme le NFL Draft n’est pas exactement idéal. Une mauvaise connexion lors de l’enregistrement avec des collègues n’est pas un gros problème. Mais dans les situations avec une horloge qui expire et un potentiel de gros échanges, qui sait si le système tiendra le coup?

Le faux tirage de lundi était censé aider la NFL à anticiper et à corriger ces problèmes, mais des signes indiquent déjà que c’est un gâchis. La RFL utilise Microsoft Teams pour enregistrer officiellement les choix, selon . – les front-office utilisant Zoom séparément pour effectuer des appels directs avec les équipes, probablement pour discuter des échanges.

À ce stade, nous avons tous fait des blagues sur ce qui pourrait arriver pendant le repêchage de la NFL, mais quels sont les scénarios très réels que nous pourrions voir jeudi soir?

Une équipe perd la connexion et n’obtient pas son choix à temps.

Cela entraînerait généralement le saut de l’équipe avec la possibilité de déposer son choix à une date ultérieure. Un scénario improbable, mais il est arrivé aux Vikings en 2003, alors qu’ils devaient choisir au n ° 7 et ont passé trop de temps à essayer de faire un métier lorsque le temps s’est écoulé. Ils ont été sautés par les Jaguars et les Panthers, avant de finalement obtenir leur choix au numéro 9. Il n’est pas clair si la ligue a une disposition pour les choix manqués en 2020 en raison de difficultés techniques.

Le projet est perturbé par des pirates.

Il n’y a pas beaucoup d’incitation financière à perturber le repêchage de la NFL, mais il est possible qu’un groupe cible la ligue pour de la publicité ou pour faire une déclaration. Des vulnérabilités de sécurité ont été découvertes dans une grande variété de logiciels de téléconférence, ce qui pourrait devenir un problème majeur.

Des informations sont accidentellement envoyées à la mauvaise équipe.

Soyons réalistes: même avec des services informatiques entiers derrière eux, les directeurs généraux de la NFL ne sont pas connus pour être les individus les plus avertis sur le plan technologique. Avec 32 équipes impliquées, il y a toujours une chance qu’un message ou un appel direct soit envoyé à la mauvaise équipe tout en essayant de poursuivre un échange et une autre équipe obtient des informations qui ne leur sont pas destinées.

Tout s’écroule.

Il pourrait y avoir un point de rupture où tant d’équipes luttent pour exécuter efficacement le repêchage de la NFL que le tout devra être reporté. Cela semble être un scénario improbable, mais pour l’instant, il n’y a pas de mot officiel sur le plan de sauvegarde si des problèmes techniques provoquent une perturbation majeure.

Tout ce scénario est une épée à double tranchant. Évidemment, il y a un potentiel de déception parmi les joueurs qui ont attendu ce moment toute leur vie, mais il y a aussi quelque chose de fondamentalement amusant à voir une organisation aussi monolithique que la NFL lutte pour faire fonctionner un webinaire.

Le temps dira comment tout cela se déroule.