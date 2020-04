Le favori de talkSPORT exhorte les clubs à suivre le modèle précédent des Rangers et à réduire les salaires pour sauver des emplois dans un contexte de pandémie de coronavirus

Ally McCoist, la favorite de talkSPORT, a appelé les stars de la Premier League à suivre l’exemple des Rangers lorsqu’ils étaient au pouvoir en 2012 et à sauver les emplois du personnel non joueur à la suite de la pandémie de coronavirus.

La légende du Gers dirigeait les géants de la Premiership écossaise pendant leur période de crise financière il y a huit ans.

Ally McCoist se dit «très fier» de la réponse des Rangers

Et afin de s’assurer que les membres du personnel régulier ne perdent pas leur emploi, chaque membre de la première équipe a subi une baisse de salaire.

C’est une décision que McCoist appelle l’un des moments les plus fiers qu’il a faits pendant son séjour à Ibrox, d’où son incrédulité maintenant que de grands clubs, tels que Tottenham, mettent en congé du personnel non joueur dans le climat actuel.

Ils ne sont pas les seuls membres de la Premier League à avoir profité du régime dirigé par le gouvernement, qui autorise jusqu’à 80% des salaires à être payés par l’État.

Et ce n’est pas quelque chose qui va bien avec l’ancien attaquant écossais.

“Quelque chose dont nous étions très fiers lorsque nous sommes entrés en fonction chez Rangers, c’est le fait que le personnel de jeu, le personnel d’entraîneurs et le personnel d’encadrement ont à juste titre réduit les salaires pour sauver les emplois de tous les autres membres du personnel”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

«L’une des choses les plus agréables à tirer de cette horrible situation est le fait que nous avons réussi à conserver les emplois de tout le monde.

«Évidemment, les joueurs ont finalement quitté le club pour la liberté contractuelle, mais pour être juste envers eux, tout le monde a pris une baisse de salaire.

«Quand je suis assis à regarder le tout, ce n’est pas à propos des Spurs ou de Manchester United et de Liverpool, c’est à propos des clubs plus loin dans la pyramide qui vont avoir du mal à survivre. Les clubs communautaires.

“Soyons honnêtes, les grands clubs survivront. Ce sont les clubs plus bas de la pyramide qui me préoccupent vraiment, et si les clubs plus proches du sommet ne peuvent pas participer et aider tout le monde, nous n’avons aucune chance. “

Décrivant la période pendant laquelle un membre du personnel des Rangers était sur le point de perdre son emploi, McCoist a ajouté: «Je me souviens d’un des garçons plus âgés, et quand je dis des garçons plus âgés, je ne parle pas d’un joueur, d’un membre du personnel plus âgé … il était en larmes.

«Je lui parlais un quart à huit heures du matin un jour et il me disait qu’il allait perdre son emploi.

«J’y ai jeté un œil et il n’était que dans trois ou quatre jours et quelques centaines de livres par semaine.

«Je pense que cela ne peut absolument pas être vrai, c’est son travail, il le fait depuis des années et nous allons le payer plutôt que de nous débarrasser d’un joueur ou de demander à un joueur ou à la direction de réduire les salaires» .

“Donc, finalement, nous avons réussi à faire le tri et au mérite des joueurs et du personnel, ils ont fait une coupe et tout le monde à ce moment-là a conservé son travail.”

Et maintenant, McCoist veut un front uni de la récolte actuelle de footballeurs de haut niveau pour garantir que les emplois de ces membres du personnel ne soient pas sérieusement menacés.

“Ce n’est pas une chose énorme, c’est juste ce que les gens devraient faire pour se rassembler et s’entraider”, a-t-il souligné.

«Nous continuons à parler, et à juste titre, des travailleurs du NHS, des travailleurs essentiels, des produits pharmaceutiques et de tous ces gars et filles qui font un travail incroyable.

“Ils font juste leur part pour nous, donc si tout le monde ne peut pas se mélanger et faire un peu les uns pour les autres, quelle chance avons-nous?”

