Le FC Barcelone, prêt à offrir deux joueurs et 70 millions pour Lautaro Martínez

L’attaquant argentin est l’objectif principal de l’équipe du Barça pour la saison prochaine et du journal Sport, ils indiquent qu’ils préparent une offre irréprochable pour le signer cet été.

Le FC Barcelone recherche le remplaçant de Luis Suárez depuis un certain temps et il semble qu’il l’ait enfin trouvé. Il s’agit de l’attaquant de l’Inter Milan, Lautaro Martínez et au Camp Nou, ils sont prêts à jeter la maison par la fenêtre pour obtenir leurs services.

Tel que rapporté par le journal Sport, la première offre ferme qui prépare les azulgranas est de 70 million d’euros et ils incluraient également dans l’opération deux joueurs qui étaient sous le radar d’Antonio Conte pour l’équipe neroazzurro depuis un certain temps:Arturo Vidal et Nelson Semedo. En outre, des médias susmentionnés soulignent que la clause de résiliation de l’Argentine entre le 1er et le 15 juillet est de 111 millions d’euros.

Quant au footballeur, Barcelone est prêt à offrir à Lautaro un salaire d’environ 7 millions d’euros par saison, ce qui permettrait de tripler le record de ce qui est actuellement perçu dans Inter.

Lautaro Martínez est devenu l’un des grévistes de la mode. L’Argentin a montré qu’il est un joueur qui a un but et dans ce que nous avons été dans la saison, il a marqué 16 buts et distribué 4 passes décisives, des chiffres qui ont attiré l’attention de plus d’un grand, donc Barcelone doit se dépêcher de présenter votre offre et devancez la concurrence.

N’oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!