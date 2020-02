Le FC Juarez trompe le CM de la Liga MX pour un «tweet» en faveur de Rayados

Juarez et Monterrey se sont rencontrés ce week-end dans la Sultana del Norte pour tenter de se positionner en tête du classement, ou de quitter le bas du tableau respectivement, selon ce qui a été réalisé les jours précédents; mais L’un des moments les plus particuliers de la journée a été la fin du jeu sur les réseaux sociauxEh bien, le gestionnaire de communauté de la Liga BBVA MX annonce la victoire de Monterrey à tort et le compte Juarez sur Twitter n’a pas tardé à en témoigner.

Le match s’est terminé à égalité 1-1 avec des buts de Rogelio Funes Mori et Maximiliano Olivera, mais la Ligue a annoncé une autre histoire:

“Le champion a gagné. Au total, Monterrey parvient à vaincre sur le tableau de bord et sa première victoire au tournoi # Clausura2020 de la #LigaBBVAMX”

Ce tweet a été cité par le compte officiel Juarez pour afficher l’erreur, qui a été supprimée quelques minutes plus tard, comme suit:

Il faut se rappeler que Vincent Janssen a marqué un but après 90 minutes, mais celui-ci a été annulé, raison pour laquelle ils ont dû noyer le cri de but et reporter également la première victoire du championnat.