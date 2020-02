Le fiancé et l’agent de Bradley Beal sont furieux à cause du camouflage du match des étoiles

Bradley Beal a mis en place un très bon cas pour être une étoile cette saison.

Il est le sixième meilleur marqueur de la NBA avec 28,7 points par match et est à peu près la raison pour laquelle les humbles Wizards ont la 9ème attaque classée dans toute la NBA. Pour le dire clairement, il ne travaille pas avec beaucoup d’aide à Washington.

Pourtant, hier soir, il était l’un des joueurs les plus éminents laissés sur la liste de l’équipe All-Star. Kyle Lowry, Jayson Tatum et Khris Middleton étaient les trois joueurs du périmètre choisis sur lui pour les réserves All-Star de l’Est.

Inutile de dire que Beal en était assez fou. Au point où il l’a appelé «irrespectueux».

C’est bien et raisonnable. Un joueur qui est fou d’un snob All-Star va bien – en particulier un joueur aussi bon que Beal. Avec son dynamisme compétitif, il devrait probablement être fou de se faire snober.

Jeudi soir, après que les Wizards aient joué contre les Hornets, Beal a évité les médias après le match avant que les journalistes puissent entrer dans les vestiaires.

Au lieu de cela, c’est le fiancé de Beal, Kamiah Adams et son agent, Mark Bartelstein, qui ont fait tout le cap pour lui après le match.

Adams a posté cela sur son histoire Instagram après le match.

C’est à nouveau Ayesha Curry après la finale de 2016. Ce n’était pas ça, cependant. Elle a également parlé publiquement de l’émission de radio de l’équipe à propos de la disparition de Beal et a qualifié le processus de sélection de «politique» et de «plaisanterie».

Mais ce n’était pas tout. Bartelstein a laissé tomber une déclaration entière faisant savoir à la NBA qu’elle fait la mauvaise chose en ne récompensant pas un joueur qui est resté fidèle à une mauvaise équipe.

“Il est allé jouer son cœur chaque soir pour essayer de les rendre aussi compétitifs que possible et les entraîneurs lui ont reproché de décider de garder le cap avec l’équipe au lieu de sauter du navire et de rejoindre le mouvement de quelqu’un et je pense qui envoie un terrible message.“

Ouf, mon garçon. C’est rude.

Bartelstein et Adams ont tous deux des points solides à propos de Beal. Il passe une excellente saison et n’en est pas récompensé. Mais laissez Beal dire ces choses par lui-même s’il le veut – de la même manière que Damian Lillard l’a fait il y a quelques années. S’il ne le fait pas? Pas grave.

Adams a semblé se rendre compte qu’elle avait probablement dépassé un peu en appelant d’autres joueurs au nom de Beal, mais une fois que vous avez fait cela, il est difficile de remettre le dentifrice dans le tube.

C’est bien à la fin de la journée. C’est un peu gênant en ce moment, mais tout cela va exploser dans quelques jours après que les têtes plus froides auront une chance de prévaloir. Ce n’est pas aussi grave que les gens le font.

De plus, honnêtement fam, la plupart d’entre nous SOUHAITENT avoir un partenaire qui roulerait aussi dur pour nous comme Adams roule pour Beal. Criez à cela.

