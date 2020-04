Le fils de Bill Belichick, Steve, pour reprendre les patriotes?

Le fils de Bill Belichick, Steve, va-t-il reprendre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre?

L’analyste de la NBC NFL, Chris Simms, a répondu à cette même question récemment lors d’un segment avec Mike Florio de PFT.

“J’étais un peu avec Steve”, a déclaré Simms.

“Il est intelligent. C’est un travailleur vraiment dur. Je pense qu’il essaie de rester dans l’ombre de son père – de ne pas être un cul de bisou ou quelque chose comme ça, mais il veut vraiment apprendre chaque petite chose à laquelle son père pense pendant une semaine ou avant un match. “

Simms pense également que l’ascension de Belichick pourrait être la raison pour laquelle Josh McDaniels a cherché d’autres opportunités d’entraîneur-chef.

“Ajouté au fait que je pense qu’il y a un certain nombre de personnes dans le football qui le regardent en ce moment et pensent que Belichick a un peu vissé sur Josh McDaniels avec les entraîneurs embauchés cette année de toute façon – le faisant rester dans le bâtiment, n’a pas laissé lui descendre en Caroline et interviewer, n’a jamais eu l’occasion d’interviewer avec les Giants de New York “, a déclaré Simms.

«Donc, ce sont des choses que je regarde aussi et que je m’en vais. “Mec, comment Josh peut-il être content avec Bill Belichick à ce stade maintenant?” Je pense que cela favoriserait encore plus Steve Belichick. “

Les Patriots seront une organisation intéressante à surveiller dans les années à venir.

