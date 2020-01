Le fils de Chris Benoit, David, veut lutter en tant que Chris Benoit Jr en mémoire d’une ancienne star de la WWE en disgrâce

Chris Benoit reste un endroit douloureux ultime pour les fans de catch du monde entier.

L’ancienne star de la WWE, connue sous le nom de Wolverine, a tué sa femme et son fils de manière choquante avant de se suicider il y a 13 ans.

Chris Benoit est un nom qui divise les opinions pour le moins

La lutte a été secouée lorsque les détails ont émergé et une carrière dans le ring digne du Temple de la renommée a toujours été tachée et balayée de la mémoire de la WWE.

L’autre fils de Chris, David, était ailleurs en ce jour fatidique de 2007 et ces dernières années, il a fait savoir qu’il aimerait également se lancer dans la lutte.

Il a tourné dans les coulisses lors d’événements en direct de la WWE au Canada et est toujours proche des anciennes cohortes de son père, Chris Jericho et Dean Malenko.

Ces deux hommes luttent maintenant pour AEW et David dit que son objectif ultime est de lutter pour AEW et NJPW.

Mais il ne veut pas seulement avoir la même carrière que son père, il veut lutter sous le nom de Chris Benoit Jr et porter une couronne similaire.

Dans une large interview avec Chris Van Vliet, il a déclaré: «J’ai son deuxième prénom. Je peux l’utiliser légalement si je le souhaite.

“Ouais [I would wrestle as Chris Benoit Jr]. Je pense que ce serait cool. J’ai pris le collant avec la griffe. »

Il est difficile d’imaginer qu’il puisse jamais se débarrasser de la saleté de ce nom maintenant, mais c’est bien d’imaginer qu’il pourrait faire son propre chemin et restaurer quelque chose sous ce nom.

David continue en disant qu’il a été interdit par la WWE pendant un certain temps pour aller à une émission AEW, mais qu’il est maintenant de retour en bons termes avec la société.

Il a également évoqué la tragédie elle-même: «Ce n’était pas lui l’homme. Il ne ferait jamais ça. Je sais que non. Je pense que quelque chose a terriblement mal tourné. Le médecin a dit qu’il avait un CTE [Chronic traumatic encephalopathy]. Au début, cela m’a un peu mis un terme. Il avait un CTE, donc je ne pense pas que ce soit lui. “

«Je pensais que c’était une blague quand je l’ai découvert. J’étais à Edmonton pour faire une collecte de fonds avec ma sœur. Ma mère a reçu un appel de la GRC lui disant de descendre (en Géorgie). Ma mère m’a dit.

“Mon grand-père (le père de Chris) est descendu (en Géorgie). Il en avait le contrôle. Ma mère ne pouvait pas le faire car elle devait prendre soin de moi et de ma sœur. Il contrôlait la succession et les avocats.

«J’ai frappé un flic. Je l’ai frappé droit dans la poitrine. Je pensais que c’était une blague, vraiment. Je ne le croyais pas, mec. Je pense que le jour où ça m’a vraiment frappé, c’était à ses funérailles, ce fut une journée difficile. Je l’ai mis au repos. “

.