Le fils de Dennis Rodman a découvert les vacances à Vegas dans The Last Dance

Les derniers épisodes de The Last Dance se sont concentrés sur Dennis Rodman – l’une des personnalités les plus uniques que le jeu ait jamais vues – et ses «vacances de 48 heures» à Las Vegas au milieu de la saison.

Beaucoup de fans ne connaissaient pas l’histoire alors que Rodman a demandé à l’entraîneur-chef Phil Jackson des vacances pour s’essouffler. Nous avons regardé des images de Rodman s’approchant d’une moto avec un Miller Lite à la main et partant en vacances.

Les histoires de ces vacances étaient folles et, apparemment, tout cela a surpris le fils de Rodman, Dennis “D.J.” Rodman Jr.

D.J., sortant de sa première année dans l’État de Washington, a discuté de l’épisode dans un chat en direct sur Instagram. Il a dit qu’il connaissait toutes les histoires de l’épisode… à l’exception des vacances. C’est un gros «sauf» là-bas.

D.J. m’a dit:

«Je savais tout le reste mais pas ça. “Je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Je ne savais pas que tu pouvais aller voir ton entraîneur et te dire: “Hé, j’ai besoin de vacances.” “

Pouvez-vous imaginer découvrir que Michael Jordan a dû traquer votre père à Vegas pendant que Carmen Electra se cachait dans une chambre d’hôtel? Quelle histoire à apprendre sur un parent à partir d’un documentaire télévisé.

Il semblait cependant aimer le découvrir.

