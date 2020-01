Le fils de Dusty Baker de la série mondiale 2002 est maintenant devenu adulte

L’un des moments les plus aléatoires et les plus excitants de l’histoire récente du baseball a été pendant les World Series 2002. Les Giants jouaient les Angels, menant 8-4 en 7e manche, et Barry Bonds était au marbre avec deux hommes.

Parce qu’il était Barry Bonds et exceptionnellement bon pour frapper les balles de baseball, Bonds a arraché un triple du mur. Moment cool, définitivement. La foule a adoré.

Ce qui s’est passé à la maison était cependant ce qui a fait durer le moment. C’est à ce moment que J.T. Snow a réagi en un instant pour attraper le fils de Dusty Baker, Darren, qui avait réussi à monter sur le terrain et a tenté de courir sur le chemin direct de grands hommes sprintant sur les chemins de fond.

Ce fut un moment étrange et déplacé d’humanité dans un événement sportif majeur, et il est resté avec beaucoup d’entre nous.

Vous pouvez voir la réaction de Bonds quand il atteint la troisième base – il ne fait pas la fête, mais est plutôt inquiet pour le jeune Baker, et un peu confus quant à ce qui s’est passé.

Quoi qu’il en soit, ce fut un vrai moment, un moment dont les fans de baseball se souviendront sans doute longtemps. Ce n’est pas pourquoi nous sommes ici, cependant. Nous sommes là pour nous sentir vieux. Vraiment vieux.

Voici Darren Baker maintenant:

Le grand Bomani Jones l’a souligné sur Twitter, et pour cela, nous le remercions, et nous allons maintenant retrouver un sentiment ancien et misérable.

Darren Baker a été repêché au 27e tour il y a trois ans par les Nationals, mais a plutôt décidé d’honorer son engagement envers Cal, où il se débrouille plutôt bien pour lui-même. L’année dernière, le joueur de champ intérieur a réduit une ligne de .367 / .335 / .702 avec 21 bases volées en 52 matchs.

