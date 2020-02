Le fils de Heung-min remporte le vainqueur du dernier souffle contre Aston Villa pour relancer les espoirs de Tottenham en Ligue des champions

Tottenham est passé à un point de la quatrième place de Chelsea après que la grève dramatique de Heung-min Son en temps de blessure a scellé une victoire 3-2 à Aston Villa, menacée de relégation, dimanche.

L’attaquant sud-coréen a profité de l’erreur de temps d’arrêt de Bjorn Engels pour arracher les trois points pour l’équipe de Jose Mourinho après que la tête de Engels à la 53e minute avait semblé donner à Villa un point inestimable dans sa lutte contre la chute.

Heung-min Son a profité d’une erreur de Bjorn Engels pour s’emparer d’un vainqueur dramatique pour Tottenham

Le premier but de Son, après que Pepe Reina ait sauvé son penalty, avait donné l’avance aux Spurs à la pause après que l’égalisation de Toby Alderweireld avait annulé son premier but.

La cinquième place de la Premier League devrait désormais offrir une place en Ligue des champions après l’interdiction européenne de deux ans à Manchester City, bien qu’elle ne soit pas encore officiellement confirmée et que City soit attrayante.

Le résultat a propulsé les Spurs – qui affronteront leurs compatriotes européens Chelsea et Wolves lors de leurs deux prochains matchs de haut vol – au-dessus du paquet surprise Sheffield United en cinquième, tandis que Villa restait un point au-dessus des trois derniers en 17e place.

Tout a si bien commencé pour l’équipe de Dean Smith, qui a eu la tête après seulement neuf minutes.

Le centre dévié d’Anwar El Ghazi a complètement effondré Alderweireld et, sous peu de pression de Mbwana Samatta, le défenseur belge a poignardé son propre filet à cinq mètres.

Les visiteurs semblèrent énervés et Villa regarda pendant une seconde, essaimant partout à Tottenham avec Jack Grealish se recroquevillant largement du bord de la boîte.

Bjorn Engels pensait qu’il avait attrapé un point pour Villa avec sa tête de deuxième mi-temps

Les Spurs pataugeaient mais trouvaient toujours une ouverture lorsque Lucas Moura saisit la passe lâche d’El Ghazi et le tir de Dele Alli fut bloqué par Kortney Hause.

Pourtant, ils avaient désespérément besoin de retrouver leur sang-froid alors qu’ils luttaient pour gérer un Grealish maraudeur, qui continuait à créer des ouvertures claires pour Villa.

Le milieu de terrain était en pleine forme et, après 18 minutes, il est passé devant Alderweireld pour couper pour Douglas Luiz uniquement pour son tir lié au but pour frapper un Ben Davies couvrant et survoler.

Villa était la force dominante et les Spurs avaient eu du mal à créer tout en étant nivelés à l’improviste après 27 minutes quand Alderweireld fit amende honorable.

Les hôtes n’ont pas réussi à dégager le coin de Son et se sont éteints lorsque le ballon est tombé sur Alderweireld qui a pivoté pour tirer une belle finition devant Reina sur la demi-volée.

Villa avait payé le prix pour avoir raté ses chances et avait presque pris du retard 10 minutes avant la pause, mais Alli avait horriblement mal interprété sa tentative de se recroqueviller sous un certain angle.

Le jeu s’est ouvert et Hugo Lloris a empêché El Ghazi de conduire à distance avant que le tir d’Alli ne soit bloqué et que le suivi de Steven Bergwijn ne frappe Engels.

Les Spurs s’étaient battus pour revenir après un début de cauchemar, mais ont terminé leur récupération au premier semestre en temps de blessure.

Bergwijn n’a couru vers la droite que pour que sa course soit arrêtée par le glisseur Engels.

L’arbitre Martin Atkinson a d’abord refusé de donner une pénalité mais un examen VAR a correctement attribué le coup de pied et, tandis que Reina est allé à sa droite pour sauver la pénalité de Son, l’attaquant a poussé le rebond.

Le score était dur sur Villa, mais ils se sont regroupés à l’intervalle et ont rapidement tiré un avertissement lorsque le cliché d’El Ghazi a volé directement sur Lloris.

C’était un avertissement que les Spurs ont ignoré, cependant, et Villa a nivelé après 53 minutes alors qu’Engels méritait son propre rachat quand il s’est élevé au-dessus d’Alderweireld pour se diriger dans le coin de Grealish.

Pourtant, les hôtes n’ont pas réussi à s’appuyer sur l’égaliseur et avaient besoin que Reina soit à son meilleur jusqu’à ce qu’il soit battu à la mort.

Tout d’abord, Bergwijn a tiré sur le gardien de but et le vétéran a effectué une sauvegarde intelligente après que Son a trouvé de la place dans la surface juste après l’heure.

Le merveilleux Nakamba a bloqué les efforts de Bergwijn 10 minutes plus tard et Alli aurait dû faire mieux que de tirer discrètement sur Reina lorsque l’erreur d’Ezri Konsa lui a permis de passer.

L’ancien gardien de but de Liverpool a également refusé deux fois à Son avec cinq minutes à jouer, tournant habilement son drive angulaire et, à partir du coin résultant, faisant un arrêt bas.

Mais Son a volé les points à la quatrième minute du temps d’arrêt quand Engels a raté un dégagement de routine et l’attaquant a traversé pour rouler sous Reina.

