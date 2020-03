“Le fils de p … est cruel, très puissant, perfide et persistant”

Alfonso Reyes, actuel président de l’Association of Professional Basketball Players (ABP), continue de diffuser sur les réseaux sociaux sa lutte compliquée contre le coronavirus de l’hôpital Puerta de Hierro de Madrid, où il est admis.

L’ancien joueur du Real Madrid est admis depuis dimanche dernier et ce mercredi a annoncé son amélioration: «Bonjour, j’ai dormi comme un bienheureux. Je suis toujours sous oxygène, mais j’espère qu’ils l’abaissent. Beaucoup d’encouragement à tous les malades, ensemble nous en sommes sortis », écrit Alfonso Reyes sur son compte Twitter.

Alfonso a également confirmé la raison de son admission à l’hôpital dimanche soir: «Le médecin confirme que mon admission était motivée par une pneumonie bilatérale. Ils m’ont dit à l’urgence que j’avais des taches mais je n’ai pas eu de pneumonie. Mieux, de cette façon, j’ai été plus calme en vivant dans l’ignorance. La reprise se passe très bien ».

Dans l’un de ses postes, Reyes a admis la dureté de la maladie à laquelle il est confronté: «Le hideputa c’est un ennemi très puissant, cruel, perfide et extrêmement persistant. Mon âge et ma condition physique me permettent de le combattre et j’espère le finir le plus tôt possible. Pour moi, ce ne sera pas une anecdote ou un rire dans quelques années. Je ne veux sûrement pas parler de lui.

– Alfonso Reyes (@ alfreyes14) 25 mars 2020

L’ancien joueur a tenu à remercier le personnel soignant pour son soutien et son dévouement: «Je tiens à remercier tout le personnel de l’hôpital Puerta de Hierro pour le traitement qu’ils me donnent. Ce sont des phénomènes “, a écrit Reyes sur son Twitter.