Le fils de Tyson Fury crie “ f ** k you, pr ** k ” après avoir été expulsé de l’entraînement à domicile du champion poids lourd

Le dernier entraînement en direct de Tyson Fury est devenu un peu en forme de poire, encore une fois, après que son fils ait semblé crier des mots de malédiction au champion de boxe.

Alors que le gouvernement conseille aux gens de «rester à la maison pour sauver des vies», le Gypsy King se charge de fournir motivation et divertissement aux millions de personnes coincées à l’intérieur.

Et il est juste de dire que les séances d’entraînement à la maison de la famille Fury ont été loin d’être ennuyeuses.

@ gypsyking101 sur Instagram

Tyson Fury a donné aux fans des conseils d’exercices ainsi qu’un rire sur les réseaux sociaux

Les enfants de la star de boxe se sont écrasés le premier jour, tandis que l’épisode du deuxième jour de leur jardin était interrompu par l’un de ses enfants qui urinait par terre.

Cela a valu au prince Tyson Fury II une réprimande de sa mère, Paris, qui a été appelée à nouveau pour décourager la discipline samedi matin.

À mi-chemin de leur entraînement en milieu de matinée, qui a de nouveau été écrasé par ses jeunes, Fury leur a dit: «Sortez de mon chemin! Bonjour? Je travaille ici!

“Sortez tous, allez jouer sur ordinateur ou dehors, vous êtes sous mes pieds!”

À laquelle l’un de ses fils est entendu en criant: «F ** k you! F ** k vous, pr ** k! “

Et Paris n’était pas content…

Fury, cependant, semblait trouver tout cela assez drôle.

Les enfants de nos jours, hein?

Vous pouvez regarder la vidéo dans le lecteur ci-dessus.

