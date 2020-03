Le Final Four d’Istanbul serait le plus grand succès de l’UEFA depuis longtemps

Le coronavirus continue d’affecter les sports. Aucune compétition n’est à l’abri des effets de cet heureux virus que nous gagnerons si nous jouons tous. La Champions, le tournoi de clubs le plus important au monde, a été gravement touché par cette heureuse maladieet l’UEFA envisage déjà de remédier aux dommages causés. Un dernier carré à Istanbul, lieu de la finale, parmi les 4 demi-finalistes. Je l’aime, pas parce que c’est décidé, mais je l’aime beaucoup. 4 équipes en match unique se disputent le plus grand trophée qu’elles peuvent avoir dans leurs fenêtres. Toreille ou rien en 90 ou 120 minutes. Les meilleurs combats de la meilleure façon. Ce mardi, lors de la réunion que l’UEFA tiendra avec 55 fédérations qui le composent, il sera décidé si ce plan est viable.

Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de gens contre ce format possible. Peut-être les plus grands clubs qui y voient la possibilité de tomber plus tôt qu’ils ne le pensent. En un seul match, nous avons tout vu dans cette compétition, en fait, si nous étions basés sur les huitièmes de finale, un seul match aurait été éliminé: Real Madrid, Liverpool, PSG, Tottenham, Valence, Chelsea, Juve et Nápoli – Barcelone aurait fait des heures supplémentaires. C’est un format spectaculaire. Un mode de tournoi qui plaît, mais pour être honnête, les messieurs qui composent cette compétition ne sont pas convaincus. Peut-être oui pour ce scénario dans lequel nous sommes, mais dans une situation normale, que ces clubs tombent en huitième affecte leurs poches, et c’est la clé pour comprendre qu’il y aura une telle édition et pas plus.

Rencontre importante ce mardi. Décidez de ce qui se passe avec les huitièmes de finale, le tirage au sort des quarts et les matchs de ce tour, qui semble être également un match unique. Après cela, les quatre derniers que nous vivrons à Istanbul si les perspectives s’améliorent. Aussi sur la table est la Ligue Europa, qui semble suivre la même voie avec le format 4 à Gdansk (Pologne) et l’Eurocup.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!