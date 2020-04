Le Florida State Star publie une réponse au coronavirus

Une star de l’État de Floride a récemment publié une réponse contre le coronavirus lors de sa propre bataille contre la pandémie.

Le joueur de ligne offensive Andrew Boselli a reçu un diagnostic de coronavirus il n’y a pas longtemps, mais il a fini par le battre.

Maintenant, il parle de ce qu’il a vécu.

J’ai 22 ans. Un étudiant-athlète en bonne santé qui joue au football dans l’un des meilleurs programmes de l’histoire du football universitaire. Et j’avais un coronavirus. Voici mon histoire: https://t.co/8twvMkEYbN

– Andrew Bo (@AndrewBoselli) 10 avril 2020

“Je suis reconnaissant de dire que ma famille et moi nous sommes remis de notre combat contre le coronavirus, mais je veux aussi que tout le monde sache à quel point c’était dur”, a déclaré Boselli.

«J’ai passé des jours à me sentir misérable. Et mon père, un homme fort et en bonne santé de 47 ans, sans problème de santé sous-jacent, a passé trois jours dans l’unité de soins intensifs. »

Il vaudra la peine de garder un œil sur l’impact que le coronavirus finira par avoir sur le football universitaire l’année prochaine.

