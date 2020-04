Le football américain fermant la Development Academy n’est peut-être pas une mauvaise chose

Le football américain a annoncé mercredi la fermeture définitive de son académie de développement, citant des difficultés financières causées par la pandémie de Covid-19. Le football américain avait précédemment prévu de dépenser 12 millions de dollars pour le DA en 2021, mais entre la récente perte de revenus et un règlement prévu avec l’USWNT au cours de son procès, la fédération voulait réduire les coûts.

Le DA des garçons a été fondé en 2007 pour créer une norme cohérente pour les meilleurs clubs de jeunes aux États-Unis, qui pourrait ensuite alimenter les programmes des équipes nationales. Le DA des filles a été fondé en 2017 avec la même mission. Plusieurs joueurs américains de premier plan sont sortis du DA, mais le programme a peut-être recueilli plus de plaintes que d’éloges au cours de sa vie. Il imposait des restrictions strictes sur la vie des joueurs, contrôlait les méthodes d’entraînement, limitait la concurrence contre les équipes des autres ligues et nécessitait de lourds déplacements. Parmi les règles les plus controversées du DA figurait son insistance sur le fait que les joueurs devaient participer exclusivement au programme et ne pouvaient pas jouer au football au lycée.

Plus de 100 clubs et 20 000 joueurs devront désormais prendre des décisions difficiles concernant leur avenir – où ils joueront ou comment ils resteront solvables – lorsque le football américain de jeunes reprendra.

C’est avec une profonde déception que nous avons pris la décision de mettre fin immédiatement au fonctionnement de la U.S. Soccer Development Academy. pic.twitter.com/DB8Fr1Qkvu

– U.S. Soccer (@ussoccer) 15 avril 2020

La décision du football américain ne semble pas être entièrement motivée par la pandémie, mais simplement accélérée par celle-ci. Avant l’annonce, les équipes de garçons et de filles avaient quitté le DA pour une ligue rivale indépendante, l’ECNL, qui a des exigences plus souples. Et immédiatement après l’annonce, la MLS a annoncé le lancement de son propre programme de développement, suggérant que la ligue était au courant des plans de US Soccer depuis un certain temps.

NWSL n’a pas annoncé de mesures similaires, mais les meilleures entraîneures ont appelé à la réforme radicale ou à la dissolution de la DA.

Dans une lettre adressée aux membres de US Soccer, le nouveau PDG Will Wilson a expliqué comment la fédération prévoit de soutenir le jeu des jeunes lors de son redémarrage.

Chez US Soccer, nous chercherons également d’autres moyens d’avoir un impact positif sur le développement des jeunes à l’avenir, notamment en mettant davantage l’accent sur la formation des entraîneurs, un effort de dépistage plus complet et en travaillant avec les clubs pour maintenir et élargir la philosophie et les normes établies par le biais du développement. Académies.

L’histoire de la raison pour laquelle l’AD ne fonctionnait pas prendra beaucoup plus d’une journée à se reconstituer, et elle devrait sortir au cours des prochains mois. Mais la version CliffsNotes est la suivante: le DA agaçait plus de personnes qu’il n’aidait, et cela ne vaut pas la peine de dépenser 12 millions de dollars pendant les bons moments.

À court terme, la décision de US Soccer sera difficile pour les joueurs et les clubs. Alors que certains clubs trouveront rapidement de nouvelles ligues et garderont les joueurs dans des compétitions et des environnements d’entraînement qui leur conviennent, d’autres auront besoin de plus de temps et certains pourraient finalement fermer boutique. Des milliers de joueurs ne savent plus où ils seront une fois autorisés à rejouer au football et pourraient manquer une saison à un moment critique de leur développement.

Mais à long terme, la fin de la DA pourrait être un énorme avantage pour le football des jeunes en Amérique. Avoir une grande ligue qui se déroulait dans une tour d’ivoire à Chicago ne servait pas bien les joueurs, et maintenant les différents acteurs du football américain ont la possibilité de créer une variété de voies de développement qui répondent aux besoins des différents joueurs et régions du pays.

Il était temps pour le DA de partir pour de nombreuses raisons, mais la plupart d’entre elles découlent de trois gros problèmes majeurs.

L’Amérique est trop grosse

Si vous passez une journée sur Twitter Youth Soccer, vous rencontrerez des génies du cerveau de la galaxie pour vous demander pourquoi le football américain n’émule pas la configuration des jeunes de l’une des nations de football les plus performantes d’Europe. La réponse est assez simple: tous ces pays sont plus petits que le Texas.

Et pourtant, US Soccer a tenté de diriger une ligue nationale dans laquelle les adolescents passaient plus de temps dans les bus et les avions que sur les terrains de jeu. Amener les meilleurs joueurs du pays à jouer les uns contre les autres est logique à la surface, mais la logistique pour que ces matches se produisent nécessitent une énorme perte de temps et d’argent.

Le développement n’est pas seulement technique, il est aussi émotionnel

Amener les meilleurs joueurs dans les meilleurs environnements, avec les meilleurs entraîneurs et les meilleurs programmes d’entraînement, les aide à améliorer les parties tangibles de leurs jeux. Malheureusement, le DA a également transformé de nombreux joueurs en robots de football qui ne se souciaient pas des matchs et n’étaient pas aussi compétitifs que leurs prédécesseurs.

La légende de l’USMNT, l’entraîneur professionnel et parent de l’AD Eric Wynalda a expliqué pourquoi l’interdiction de l’AD sur le football au secondaire a créé un problème plus important que celui qu’il tentait de résoudre:

Même les arbitres se sont plaints que les jeux DA étaient «fabriqués», manquaient de «vraie émotion» – des milliers de jeux d’entraînement ne vous prépareront jamais à l’émotion brute de jouer pour votre école devant vos pairs avec une opportunité de représenter plus que vous-même – définir le développement https://t.co/7kdLrIHj17

– Eric Wynalda (@EricWynalda) 15 avril 2020

L’entraîneur et ancien joueur Skye Eddy Bruce a expliqué de façon similaire pourquoi un passage aux ligues régionales devrait être préférable pour le développement des joueurs à l’avenir.

Aujourd’hui, les jeunes joueurs ne comprennent pas ce que signifie être dans une équipe et se battre, pour célébrer une victoire – ou survivre à la douleur de la défaite ensemble. Nous avons en fait nourri et créé cette mentalité chez nos enfants à travers nos structures de ligue où gagner n’a pas autant d’importance et nous nous soucions davantage de «mettre en valeur» les joueurs plutôt que de leur montrer la valeur de se battre pour gagner ensemble.

La capacité et le désir de gagner sont importants.

La concurrence régionalisée entraîne des rivalités plus fortes et une concurrence plus forte entraîne un développement accru.

DA préparait les joueurs aux réalités techniques et tactiques du football professionnel, mais pas au haut niveau de compétition.

Une taille unique ne convient pas à tous

Dans un système idéal, tous les joueurs auront accès aux mêmes opportunités s’ils le souhaitent. Mais les réalités du football américain – à quel point la scène professionnelle est jeune, la taille du pays et le nombre de parents ne peuvent absolument pas être convaincus qu’il y a plus à penser qu’une simple bourse universitaire – signifie qu’il doit y avoir plusieurs parcours de développement des jeunes.

Les différents besoins des joueurs doivent être pris en compte. Certains jeunes de 14 ans sont prêts à partir pour la Soccer Army et à s’engager à deux par jour pour le reste de leur vie, et certains ne le sont pas. Certains enfants meurent d’envie de jouer au soccer au lycée et d’autres s’en moquent. Certains vivent des situations familiales difficiles ou d’autres passe-temps qui les passionnent énormément, ou vivent à une heure du terrain de football le plus proche. Tous ces enfants devraient avoir la possibilité de jouer au football à un niveau élevé et être évalués par les entraîneurs des équipes nationales de jeunes s’ils sont assez talentueux.

Il y a de la place pour la MLS, la NWSL, l’USL, le football américain, l’ECNL et d’autres organisations de football de jeunes américains pour réaliser leurs propres visions pour le développement des joueurs. L’absence d’une ligue principale ne rendra pas impossible la recherche des meilleurs joueurs. Le football américain et les grands clubs professionnels peuvent toujours accueillir ou rivaliser avec des clubs plus petits et trouver les meilleurs talents. Et un programme national amélioré de développement olympique qui se réunit une fois par mois pourrait également aider.

Je n’ai pas la solution à ce qui fait mal au football des jeunes américains, et personne d’autre non plus. Le football américain doit admettre la même chose pour lui-même. C’est la seule façon d’obtenir un système qui produit de grands joueurs professionnels et qui fonctionne pour toutes les personnes impliquées dans le jeu. Ce qui est le mieux pour New York ne l’est pas pour l’ouest du Texas. Ce qui est mieux pour un enfant qui est obsédé par le fait de devenir un grand joueur de football depuis qu’il est à la maternelle n’est pas ce qu’il y a de mieux pour un athlète multisports qui découvre le jeu à 14 ans.

La MLS peut, et devrait, fixer ses propres normes pour ce à quoi devrait ressembler une académie MLS. Il en va de même pour NWSL, ECNL et tout le monde. Le rôle du football américain dans le développement des jeunes ne devrait pas être de fixer des normes rigides, mais de faciliter la collaboration tout en établissant un large réseau de dépistage, afin que les meilleurs talents qui ne jouent pas dans des environnements hermétiques puissent être remarqués et se voir offrir différentes opportunités.

L’idée derrière le DA était logique: créer un meilleur standard d’entraînement pour les meilleurs joueurs et amener les meilleurs joueurs américains à s’affronter. Mais les problèmes que cela pourrait créer n’ont pas été suffisamment pris en compte. Le football américain pour les jeunes a l’occasion d’apprendre des erreurs de l’AD et de s’améliorer considérablement en son absence.