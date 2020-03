Le football anglais prolonge la suspension de ses activités jusqu’au 30 avril

. et .

Londres Les instances de football anglais ont décidé de prolonger la suspension de cette saison jusqu’au 30 avril, alors qu’elles promettaient d’y mettre un terme, a annoncé la Fédération anglaise (FA), après une réunion par téléconférence pour respecter les instructions données par le contre la propagation du coronavirus.

Après avoir été indécise pendant plusieurs semaines, les autorités de football anglais avaient suspendu la saison dans un premier temps jusqu’au 3 avril.

Mais après que l’UEFA ait décidé de reporter le Championnat d’Europe d’un an, jusqu’à l’été boréal 2020, le football anglais a réaffirmé sa volonté de clore la saison en cours, «tant qu’il est possible de le faire en toute sécurité.

L’évolution du Covid-19 est incertaine et nous voulons assurer à tous que la santé et le bien-être des joueurs et des joueurs, des organes techniques et des fans sont notre priorité, a ajouté la FA.

La décision a été approuvée à l’unanimité par les participants à la réunion, qui comprenait des managers de la FA, la ligue anglaise et des représentants des championnats masculins et féminins.

Les règlements de la FA stipulent que la saison ne doit pas se terminer après le 1er juin. Mais le conseil d’administration (de la fédération) a décidé de prolonger cette limite indéfiniment pour la saison 2019-2020 de football professionnel, selon le communiqué.

Privés de leur activité habituelle par le nouveau coronavirus, les clubs se tournent pour soutenir leurs communautés locales touchées par la pandémie et dont les routines ont été fortement affectées.

Le voyage de Liverpool vers sa première ligue convoitée en 30 ans a été soudainement suspendu, après l’arrêt de la Premier League.

Mais les conséquences de la pandémie pourraient être plus graves que la suspension de certains jeux pour ceux qui dépendent de la société caritative North Liverpool Foodbank.

Les joueurs de Liverpool et la fondation du club ont contribué 40 000 £ (environ 46 000 $) pour assurer l’arrivée de nourriture à l’association pendant cette période de crise.

Aux États-Unis, la Major League Soccer a reporté plus de matchs, mais a déclaré qu’il espérait reprendre ses activités en mai et que le calendrier de la ligue pourrait être achevé.

La semaine dernière, la MLS avait annoncé la suspension de tous les matchs qui devaient se jouer dans les 30 prochains jours en raison de l’épidémie. Il a maintenant prolongé la mesure de huit semaines supplémentaires, conformément aux directives des autorités sanitaires américaines.

La MLS reste concentrée sur la lecture de toute la saison 2020 et évalue toutes les options, y compris le report de la fin de la saison et la coupe de décembre, a déclaré l’entité dans un communiqué.

Hier, à New York, un membre de la zone sportive a été testé positif pour Covid-19. L’équipe a affronté les Tigres de México il y a deux semaines.

