Le football féminin, de plus en plus acclamé par les fans

Aujourd’hui 8 mars C’est la Journée internationale de la femme. Une journée de lutte destinée à exalter le rôle et l’importance de les femmes aujourd’hui dans notre société. Un collectif qui, bien qu’étant le plus nombreux de la planète, a toujours bénéficié d’un certain congé minoritaire et a souvent été défenestré Pour le machisme.

Cependant, Cette dynamique est en train de changer, tout comme dans le monde du football. Ce sport, dans sa version féminine, C’est un phénomène qui ne cesse de croître et qui depuis quelques années L’impact des médias s’est considérablement accru.

Le Mondial qui a été joué l’été dernier en France nous donne des données qui Ils en sont témoins. Il a été le plus suivi de l’histoire de ce sport. La finale entre les États-Unis de Megan Rapinoe et les Pays-Bas de Lieke Martens (2-0) a battu des records d’audience, et dans le monde entier a été suivi par certains 1 000 millions de personnes, chose impensable il y a quelques années.

L’équipe espagnole, à un niveau particulier, tIl a également montré une progression remarquable au cours des deux dernières années. Pour la première fois de son histoire il a joué une Coupe du monde dans le pays gaulois, et non seulement cela, mais il a eu une participation notable en franchissant la phase de groupes et en atteignant les huitièmes de finale, perdu à cause de deux pénalités devant les États-Unis eux-mêmes (2-1).

60739 spectateurs dans la Wanda Metropolitano. Record de fréquentation en Espagne pour un match de football féminin.

Record du monde pour un match de club féminin.

6e plus grande présence dans l’histoire du football féminin dans un stade. @ Madridaltanto # MATRACÓN pic.twitter.com/113nAmjTSa

– Chema Vera (@chemavera) 17 mars 2019

L’année dernière deux records de participation à un match de football féminin ont été battus dans notre pays. Il y a d’abord eu 48 121 spectateurs qui ont assisté au match entre les Athletic Bilbao et le Atlético de Madrid des quartiers de la Copa de la Reina (0-2), puis jusqu’à 60 739 sont allés voir le Athlète de Madrid-Barcelone de la Ligue Iberdrola (0-2). Des données, je le répète, qui démontrent la montée de ce sport également dans notre pays.

Un autre fait qui prouve la Le plus gros impact du football féminin a été la remise du ballon d’or cette saison. Pour la première fois dans l’histoire, il a été créé le même jour que le meilleur joueur masculin de l’année. Megan Rapinoe a pu le récupérer sur la même scène que son idole, Leo Messi

Il y a encore des choses à peaufiner, comme la création de la Ligue Iberdrola de Accord de travail exigé par les joueurs de l’AFE et qui les a conduits à déclencher une grève en octobre. Cependant, il est indéniable que la croissance et l’importance le football féminin a acquis au cours des deux dernières années C’était génial. Continuez.