Un émotionnel Declan Rice a déchiré VAR après que West Ham eut un égaliseur tardif exclu de façon controversée lors de leur défaite 1-0 à Sheffield United.

Robert Snodgrass pensait avoir mérité un point précieux pour les Hammers en temps de blessure avant que VAR ne repère un handball de Rice dans la préparation.

. – .

Declan Rice a été pénalisé par VAR en temps de blessure pour un handball involontaire

Rice ne pouvait pas faire grand-chose pour empêcher le ballon de toucher son bras à bout portant, mais la loi stipule que tout but marqué ou créé à l’aide de la main ou du bras sera marqué à la craie, même s’il est accidentel.

Les fans de Blades à Bramall Lane ont salué la décision comme un vainqueur de dernière minute pour leur équipe, ce qui était effectivement le cas, et Rice insiste sur le fait que ce n’est pas ainsi.

«Je ne peux tout simplement pas m’en remettre. Je n’ai pas intentionnellement voulu jouer le ballon à la main », a déclaré l’international anglais sur Sky Sports.

. – .

La balle a frappé Rice à bout portant

“Je ne pense pas que ce soit juste moi, je pense que ce sont les pensées de chaque joueur de Premier League – je ne pense pas que quiconque souhaite avoir VAR dans le jeu”, a-t-il ajouté sur Sky Sports.

«Il y a eu tellement de décisions cette saison qui ont été absolument folles.

“Ils (Sheffield United) célèbrent VAR comme si c’était un but, le football ne devrait pas être comme ça. L’émotion que les fans de West Ham ont montrée lorsque nous avons égalisé tard, c’est la vraie émotion. Ils célèbrent VAR. “

Il a ajouté sur Twitter: “Il a dirigé la balle sur mon bras?! où suis-je censé le mettre si je suis en mouvement? Vraiment pas compris, vidé. “

Samedi est GameDay sur talkSPORT. Nous vous apporterons TROIS commentaires de Premier League en direct sur notre réseau ce samedi, y compris Tottenham vs Liverpool (17h30)

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Crystal Palace vs Arsenal (samedi, 12h30) – talkSPORT

Brentford vs QPR (samedi, 12h30) – talkSPORT 2

Chelsea vs Burnley (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Tottenham vs Liverpool (samedi, 17h30) – talkSPORT

Cardiff vs Swansea (dimanche, 12h) – talkSPORT 2

.