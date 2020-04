Le football sera l’une des premières industries à renaître: Brown

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Dimanche 5 avril 2020, p. a10

Compte tenu des baisses de salaires opérées dans différentes équipes de la Mx League, du fait de la pause du tournoi Clausura 2020 due à la pandémie de coronavirus et des diverses protestations contre cette mesure, l’ancien footballeur Melvin Brown a estimé qu’il ne devait pas être critiqué ni jugé. personne, car chaque joueur et chaque club ont leur propre situation et chacun, d’une manière ou d’une autre, trouvera le meilleur moyen de faire face à cette situation.

L’ancien joueur de Cruz Azul a souligné qu’au-delà de “s’inquiéter de savoir qui gagnerait le titre ou quelle équipe serait la plus ou la moins affectée par cette rupture de la Ligue, nous devions porter une attention particulière à notre santé et à ce qui nous arrivait en tant que pays. .

Le football, nous verrons dans le futur où il va, car il ne cessera pratiquement pas d’exister, je suis sûr que ce sera l’une des premières industries qui sera réactivée après la crise qui vient, car elle génère beaucoup d’argent et beaucoup de passion chez les fans Mais pour que cela continue, nous devons d’abord sortir de cette urgence sanitaire et ensuite, en tout cas, nous allons commencer à travailler pour récupérer notre football mexicain.

Bown et d’autres anciens joueurs de Cruz Azul, tels que César Villaluz et Óscar Conejo Pérez, qui font partie d’un groupe appelé Leyendas de La Maquinaria, ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle ils ont demandé aux fans de suivre les recommandations des autorités sanitaires et, sur tout, restez à la maison.

▲ L’ancien footballeur de Cruz Azul a déclaré que personne ne devrait être critiqué ou jugé, car chaque joueur et club a sa propre situation dans laquelle il doit faire face à l’urgence sanitaire mondiale.Photo Jam Media

“Nous sommes une équipe de plus de 50 anciens footballeurs qui à un moment donné faisaient partie de Cruz Azul et qui ont une grande affection pour l’équipe, le conseil d’administration et les fans, avec qui nous avons une grande responsabilité sociale et morale pour tout le soutien que Ils nous ont donné, et nous avons supposé que c’était notre obligation d’envoyer le message de rester à la maison, nous savons que tout le monde ne peut pas, mais ceux qui le peuvent.

Il faut préciser que nous le faisons sans profit, c’est uniquement pour aider et mettre notre grain de sable dans cette situation extrêmement grave, a-t-il expliqué.

De plus, Brown a avancé que lorsque la pandémie de coronavirus aura été complètement éradiquée dans le pays, nous ferons sûrement plus d’actions pour soutenir ceux qui ont été touchés, il nous est venu à l’esprit que plus tard nous pourrions faire des matchs d’exposition pour certaines causes caritatives, entre autres .

Enfin, l’ancien également joueur de l’équipe nationale espérait que le pays, ainsi que le reste du monde, seraient en mesure de se remettre rapidement des dégâts causés par le coronavirus. Cette situation est quelque peu triste, alarmante, mais c’est à nous d’aller de l’avant. Le Mexique a montré qu’il se remet toujours de l’adversité, a-t-il déclaré.

