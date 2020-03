Le football universitaire revient au début de 2020?

Le football universitaire revient au début de 2020?

Le football universitaire revient-il en 2020? Il semble y avoir une légère divergence d’opinion à ce sujet.

L’analyste du football universitaire ESPN, Kirk Herbstreit, ne le pense pas.

“Je serai choqué si nous avons du football NFL cet automne, si nous avons du football universitaire. Je serai tellement surpris si cela se produit », a déclaré Herbstreit.

Certains ne sont pas d’accord avec cette évaluation.

“Juste parce que d’après ce que je comprends, les gens que j’écoute, vous avez 12 à 18 mois [coronavirus] vaccin. Je ne sais pas comment vous laissez ces gars-là aller dans les vestiaires et laissez les stades se remplir et comment vous pouvez jouer au ballon. Je ne sais tout simplement pas comment vous pouvez le faire avec l’optique. “

Le confrère analyste d’ESPN, Rece Davis, n’était pas d’accord avec cette évaluation.

“Je suis beaucoup plus optimiste et plus optimiste que la citation de Kirk à ce stade. Je pense juste que c’est un peu prématuré à ce stade, tout en offrant la mise en garde qu’il y a tellement d’inconnus là-bas », a-t-il déclaré. “Kirk a raison d’après tout ce que j’ai lu en termes d’experts médicaux, en termes de faits.

«J’ai bon espoir et je suis optimiste qu’avec tant de gens qui travaillent sur ce sujet, nous allons avoir une sorte de traitement, une sorte de pause au cours des prochaines semaines qui rendra le football beaucoup plus faisable. À ce stade, je suis beaucoup plus optimiste. Pourrait-il y avoir des ajustements au calendrier? Les choses pourraient-elles changer un peu en termes de conduite de l’entreprise? Sûr.”

Quand le football universitaire reviendra-t-il? Le temps nous le dira.

En relation: Bucs GM répond à la signature d’Antonio Brown