Le footballeur de Balottelli est sanctionné pour deux jours en Serie A d’Italie

21 janvier 2020, 15 h 31 Rome, 21 janvier (Prensa Latina) Le footballeur Mario Balotelli, attaquant du club de Brescia en Italie, a écopé d’une pénalité de deux jours à l’extérieur de la Serie A après avoir été expulsé pour avoir protesté avec colère contre l’arbitre dans le duel. Porte-jarretelles contre Cagliari.

Le juge des sports de la première division italienne a également prononcé le paiement d’une amende de dix mille euros pour les événements survenus dimanche dernier.

Ce jour-là, Balotelli a sauté sur le terrain à la 74e minute du match et a été expulsé pour double avertissement à peine huit minutes plus tard, pour une faute commise contre la défense de Cagliari Fabio Pisacane et les protestations suivantes.

«Sanction de deux jours de match et amende de 10 000 euros à Mario Balotelli pour mauvaise attitude envers un adversaire, déjà au courant de la sanction, et pour avoir, à la 36e minute de la seconde mi-temps, au moment du carton jaune, dirigé un insulte à l’arbitre qui l’accompagne avec des gestes évidents », détaille le communiqué de la Serie A League.

Au cours de cette saison, l’attaquant italien, ancien joueur de clubs tels que l’Inter Milan, Milan, Manchester City, Liverpool, Nice et Marseille, n’avait jamais été expulsé même s’il avait commencé le tournoi à la cinquième date après avoir terminé un autre avertissement de quatre matchs. imposée l’année dernière.

À cette époque, le penalty est survenu lorsqu’il a disputé la Ligue 1 française avec le maillot de Marseille.

Balottelli, qui a déjà signé cinq buts, ne reviendra pas avant le 9 février prochain, pour la traversée avec l’Udinese donc il va rater les duels contre Milan, et visiter Bologne.

