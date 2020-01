Le footballeur non-ligue Jordan Sinnott décède à l’hôpital après avoir subi une fracture du crâne lors d’une agression nocturne

Un footballeur n’appartenant pas à la ligue est décédé à l’hôpital après avoir subi une agression nocturne.

Jordan Sinnott, qui était prêté à Matlock Town par Alfreton Town, a été retrouvé inconscient avec une fracture du crâne présumée vers 2 heures du matin samedi matin à Retford, Nottinghamshire.

Jordan Sinnott est décédé à l’hôpital samedi soir

Les agents ont initialement répondu aux informations selon lesquelles jusqu’à huit hommes et femmes auraient été impliqués dans une perturbation sur le parking du pub Dominie Cross à Grove Street peu après 23 h 25 vendredi.

Sinnott a été transporté à l’hôpital où il est décédé tragiquement samedi soir.

Dans un communiqué, un porte-parole d’Alfreton Town a déclaré: «Alfreton Town souhaite publier la déclaration suivante à la suite de l’incident rapporté à la police du Nottinghamshire pendant la nuit.

«Nous sommes attristés et navrés d’annoncer que Jordan est décédé juste avant 19 heures ce soir.

«Sa famille et ses amis étaient avec lui à son chevet et nous leur adressons nos sincères condoléances à cette période très triste.

«Jordan était un footballeur modèle et un talent exceptionnel pendant son séjour à l’Impact Arena et avait une affinité étroite avec le manager, l’assistant et les joueurs avec lesquels il a pris le terrain.

«Le club demanderait que la vie privée soit respectée par tous chez les Reds et par la famille et les amis de Jordan pendant cette période délicate.

“Soyez tranquille Sinbad, nous ne vous oublierons jamais.”

Sinnott, qui était un milieu de terrain, a gravi les échelons à Huddersfield, faisant deux apparitions en championnat avant de jouer pour Bury, Halifax Town et Chesterfield.

Il a rejoint Alfreton Town en 2018 et a été prêté à Matlock Town l’été dernier.

Sur Twitter, Matlock Town a déclaré: «Vous n’étiez pas seulement un footballeur, vous étiez notre ami et frère. Vous nous avez donné d’incroyables souvenirs et marqué votre premier tour du chapeau en carrière lors de votre dernier match pour le club. Soyez tranquille Jordan, nous vous aimons, vous manquez et nous ne vous oublierons jamais. »

Tu n’étais pas seulement un footballeur, tu étais notre ami et frère. Vous nous avez donné d’incroyables souvenirs et marqué votre premier tour du chapeau en carrière lors de votre dernier match pour le club.

Soyez tranquille Jordan, nous vous aimons, vous manquez et nous ne vous oublierons jamais. pic.twitter.com/JB8ZCThCSZ

– Matlock Town FC (@Matlock_TownFC) 25 janvier 2020

