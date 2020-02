Le format de jeu All-Star NBA 2020 l’a complètement corrigé

Le NBA All-Star Game est fixé grâce à un nouveau format dans le jeu 2020 qui a permis aux meilleurs joueurs du monde de s’affronter et de se défendre les uns contre les autres. Cela a apporté de l’excitation à un événement qui vieillit généralement dans les 10 premières minutes. Pour une fois, les fans se sont vraiment amusés et les joueurs se sont inquiétés.

Le match s’est terminé avec deux équipes passionnées en compétition dans un scénario de victoires au coup suivant, d’abord à 157. En fin de compte, l’équipe LeBron a battu l’équipe Giannis avec un lancer franc d’Anthony Davis, 157-155.

Qu’est ce qui a changé?

Le nouveau format était un peu déroutant sur le papier, mais avait un sens en réalité. Le score a été réinitialisé après chaque trimestre, et l’équipe qui a remporté chaque image a reçu un bonus de charité de 100 000 $. L’équipe LeBron a remporté le premier quart, l’équipe Giannis a pris le deuxième et le troisième s’est terminé par une cravate passionnante.

Ensuite, le plaisir est arrivé. Le score total du match à la fin des trois quarts était de 133-124 en faveur de l’équipe Giannis. Plutôt que d’avoir un chronomètre de jeu traditionnel de 12 minutes, les deux équipes ont joué à 157 – 24 points de plus que l’équipe de tête, un hommage à Kobe Bryant.

Comment les joueurs réagiraient-ils?

Ils ont fait un putain de spectacle.

Kyle Lowry a pris une charge sur LeBron James, et une autre sur le futur vainqueur de James Harden.

James et Giannis Antetokounmpo se sont enfermés sur la défense, y compris un gardien de but controversé d’Antetokounmpo renversé sur The King.

Chris Paul a drainé trois fois. Kawhi Leonard a repoussé les balles lâches. Joel Embiid a reculé dans le post.

Tout le monde s’en souciait! Chaque joueur de ce jeu a joué par fierté et pour gagner le match. Cela n’arrive jamais longtemps dans un match des étoiles de la NBA.

Comment ça finirait?

Le jeu s’est terminé dans le scénario du panier suivant, et c’était parfait! Regarder 10 joueurs qui ont l’habitude d’être le gars incontournable à tous les stades de leur carrière de basket-ball essayer de jouer au basket-ball en équipe était fascinant.

Le seul inconvénient était de voir la fin de nuit sur la ligne des lancers francs. Lowry a commis une faute sur Davis sur une faute de balle lâche alors que le centre tentait de sceller sa position dans le poteau. Davis a coulé le vainqueur du match lors de son deuxième essai (après avoir dit qu’il avait intentionnellement raté le premier).

Leonard a été nommé MVP du match avec 30 points et sept rebonds.

La NBA devrait-elle utiliser à nouveau ce format?

Enfer ouais ça devrait.

Le jeu a peut-être duré trois heures avec toutes les fautes, lancers francs, défis et autres moments de perte de temps, mais ça valait le coup! Nous étions au bord de nos sièges pour regarder le match des étoiles pour la première fois depuis longtemps. Peut-être que nous pouvons trouver un moyen d’arrêter les lancers francs mettant fin au concours. Mais sinon, ce format a régné.

Le jeu a de nouveau du cœur.