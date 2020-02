Le format proposé des séries éliminatoires de la NFL pour la nouvelle CBA, a expliqué

L’actuelle convention collective de la NFL devrait expirer après la saison 2020, mais des négociations sur une nouvelle entre la ligue et la NFL Players Association sont en cours. En plus des directives pour la compensation, la sécurité des joueurs et d’autres problèmes notables, la NFL travaille sur des changements à son calendrier, y compris des ajustements inattendus au format actuel des séries éliminatoires.

Selon la proposition actuelle, que les propriétaires «poussent», le champ des éliminatoires serait étendu à sept équipes de chaque conférence, selon Adam Schefter d’ESPN. En plus de cela, une seule équipe de chaque conférence recevrait un laissez-passer au premier tour.

La ligue devrait également passer à une saison régulière de 17 matchs, tout en éliminant l’un des matchs de présaison, ce dont on parle depuis quelques années maintenant.

Nous allons voir ce que signifient les changements et quand ils pourraient être adoptés.

À quoi ressemblerait le nouveau format des séries éliminatoires?

Avec le nouveau format, 14 équipes – soit près de la moitié de la ligue – seront en séries éliminatoires. Cela ajoute un troisième match au Wild Card Weekend, ce qui signifie soit trois matchs chacun le samedi et le dimanche, soit un match ce lundi, comme l’a noté Mark Maske du Washington Post.

Ce troisième match se situerait entre la deuxième tête de série de chaque conférence et la nouvelle septième tête de série.

En utilisant la saison écoulée comme exemple, les 49ers et les Ravens auraient toujours mérité des byes en tant que têtes de série. Les têtes de série n ° 2, les Packers et éventuellement les chefs champions du Super Bowl, auraient affronté les têtes de série n ° 7, qui auraient été les Rams and Steelers, qui n’ont pas fait les séries éliminatoires en 2019.

Voici un aperçu des autres équipes de ces dernières années qui auraient fait les séries éliminatoires sous le nouveau format.

Qu’est-ce qui aurait pu être…

Selon le nouveau format annoncé pour les Playoffs @NFL, ces équipes auraient été la tête de série # 7 supplémentaire:

2019: Steelers, Rams

2018: Steelers, Vikings

2017: Corbeaux, Lions

2016: Titans, boucaniers

2015: Jets, Falcons

– Andrew Siciliano (@AndrewSiciliano) 20 février 2020

Donc, obtenir une graine n ° 1 est assez important, hein?

Une seule semaine de congé signifie que les riches s’enrichissent.

Il est évident que le bye de première ronde est une affaire énorme. Sept Super Bowls consécutifs ont été disputés par des équipes qui ont eu des adieux au premier tour en séries éliminatoires. Quatre d’entre eux ont opposé deux graines n ° 1 l’une contre l’autre.

C’était déjà un avantage, et il est difficile de voir comment le fait de ne donner qu’une semaine de congé par conférence est un changement positif sur le plan concurrentiel.

Il y a cependant une victoire pour les joueurs. Les joueurs des équipes qui obtiennent un laissez-passer au premier tour recevront désormais un salaire d’après-saison pour ce week-end. En vertu de l’ABC actuelle, les joueurs ne reçoivent aucune compensation supplémentaire pendant une semaine de congé.

Quel était le problème avec l’ancien format des séries éliminatoires?

Ces changements ne semblent pas répondre à des plaintes répandues sur le fonctionnement actuel des séries éliminatoires.

La plupart des critiques des éliminatoires de la NFL se sont concentrées sur le fait que certaines équipes de wild card avec de meilleurs records finissent par jouer à des matchs sur route contre des vainqueurs de division inférieurs. Ce problème n’est pas traité dans ce nouveau rapport.

En d’autres termes, ces changements proposés en séries éliminatoires sont un peu une surprise, car il n’y a aucune preuve réelle que quiconque les ait demandés. Pour la NFL, plus de séries éliminatoires équivaut à plus de revenus, il est donc facile de voir pourquoi ce serait une victoire pour la ligue.

Est-ce que 17 matchs vont vraiment se produire?

Les changements en séries éliminatoires n’étaient pas un sérieux sujet de discorde dans les négociations, selon ESPN. Cependant, l’ajout d’un autre match de saison régulière est plus un problème pour les joueurs. Une saison de 16 matchs est déjà difficile pour le corps, et la ligue devra faire beaucoup pour inciter les joueurs à accepter une telle prolongation.

Cela comprend en partie la modification de la répartition des revenus entre les propriétaires et les joueurs. Il est actuellement à 47% pour les joueurs, tandis que le nouvel accord l’augmenterait de 48%, puis à 48,5% si la ligue passe à 17 matchs après 2020, selon Schefter. Ce sont de petits pourcentages, mais comme nous parlons de milliards de dollars, c’est toujours une somme considérable.

Et la pré-saison?

Dans le cadre de la prolongation de la saison régulière, la ligue abandonnerait l’un des matchs de présaison, passant de quatre à trois.

Le quatrième match de pré-saison a souvent été le moins excitant pour les fans et le moins important pour les entraîneurs. Il devrait toujours y avoir suffisamment de temps dans trois matchs pour prendre des décisions sur l’alignement tout en espérant limiter les blessures inutiles.

Quand ces modifications d’horaire prendront-elles effet?

Si un nouvel accord se concrétise rapidement, les changements dans les séries éliminatoires auront lieu immédiatement, au cours de la saison 2020. Le passage à une saison régulière de 17 matchs ne se ferait pas aussi tôt, “probablement entre les saisons 2021 et 2023”, selon Maske.

Quand en saurons-nous plus?

Avec un lock-out accompagnant les dernières négociations de l’ABC, il était facile de penser que nous pourrions être engagés dans un long processus cette fois-ci. C’est toujours une possibilité, mais ce n’est pas probable. Il y a une chance qu’un nouvel accord soit conclu dès le NFL Combine, qui aura lieu dans la dernière semaine de février.

La plupart des rapports suggèrent que cela se produira avant la nouvelle année de championnat. L’ABC actuelle expire après la saison 2020, qui commence le 18 mars. Tout changement pour la saison 2020 doit être convenu et ratifié avant cette date.