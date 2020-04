Le «fou» Gatti est libéré après avoir souffert de coronavirus

Le vétéran exportateur argentinHugo Orlando Gatti, 75 ans, a été libéré ce mercredi après avoir souffert du coronavirus etpoursuivra la récupération à son domicile de Madrid, comme l’explique son fils Lucas dans une brève déclaration.

“Je vous écris pour vous annoncer la bonne nouvelle: mon père a été libéré. ​​Il est déjà à la maison et il y a maintenant des jours où il devrait être calme, se remettre complètement et suivre toutes les indications et tous les contrôles demandés par les médecins” écrit-il.

Bonjour à tous.

Je vous écris pour vous annoncer la bonne nouvelle que vous avez REJETÉ mon père.

– Lucas Gatti (@Lucas_Gatti_ARG) 8 avril 2020

“Nous tenons à remercier tout particulièrement l’équipe médicalequi l’a traité ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidés en ce moment difficile compte tenu de la situation mondiale actuelle, des blocages et des distances “, a-t-il ajouté dans le texte publié sur Twitter.

L’ancien gardien de but de Boca Juniors, River Plate et l’équipe argentine est entré à l’hôpital sur COVID-19 fin mars, mais il a bien réagi aux premiers traitements. Après deux semaines d’hospitalisation, il a quitté le centre médical pour poursuivre son rétablissement avec sa famille.

