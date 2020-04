Le Français Ménez a été comparé à Kaká

Notimex

Journal La Jornada

Mardi 14 avril 2020, p. a11

Paris. Le Français Jérémy Ménez, ancien milieu de terrain américain, a admis qu’il aurait pu faire une carrière plus brillante dans le football, il s’est même comparé à la star brésilienne Kaká, mais les indisciplines ne l’ont pas arrêté. J’aurais pu faire beaucoup plus, mais je n’ai pas travaillé assez dur; Je pensais que le talent était suffisant. À l’entraînement, ils ont dit que j’étais aussi fort que Kaka, puis j’ai fait des bêtises, a-t-il déclaré à un média italien. Actuellement, Ménez est membre du Paris FC, en Ligue 2. Cependant, l’ancien joueur du PSG et de Milan a également révélé qu’il était proche de signer pour Manchester United. Alex Ferguson m’aimait et je suis allé en Angleterre. C’était fantastique, mais je n’avais pas envie de quitter la France.

.