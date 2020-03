Le frère de Renato Ibarra explose après avoir été signalé de violence familiale

Source: Twitter @record_mexico

Romario Ibarrafrère de Renato Ibarra qui joue pour Tuzos del Pachuca, a explosé et s’est déchaîné contre ceux qui indiquent être impliqués dans le problème juridique que son frère souffre après avoir prétendument frappez votre partenaire sentimental.

Le joueur de Hidalgo a été accusé par le beau-père de Renato Ibarraqui a assuré qu’il payé des tiers pour frapper une fille. Les déclarations du personnage en question ont été prises par Record, dont la moitié également a critiqué le milieu de terrain équatorien.

“Je ne peux pas croire que les flics sont venus chez moi et j’ai frappé une fille jusqu’à ce que je le laisse dans le coma et je n’en ai jamais pris note. Expliquez-moi vous Record du Mexique, qui découvre tout », at-il dit Romario Ibarra via leurs comptes officiels.

Enfin, le joueur a appelé au calme et à l’éthique des médias pour ne pas nuire à votre carrière et celle de tout autre joueur. Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que cela se produit: «C’est un très gros mensonge, ne vous y trompez pas, car s’il est vrai, le fait que vous soyez entré dans le coma serait une preuve suffisante pour être détenu. Ne portez pas atteinte à l’intégrité des gens d’une manière aussi faible. »

