Le futur exploit de l’acrobate américain attire l’attention au Nicaragua

15 janvier 2020, 19 h 31 Managua, 15 janvier (Prensa Latina) Bien que l’événement proposé par l’acrobate américain Nik Wallenda retienne l’attention au Nicaragua aujourd’hui, il ne reste qu’un peu moins de deux mois.

Wallenda, qui compte une demi-douzaine de records guinéens, tentera de traverser le 4 mars le lac de lave du volcan Masaya, à environ 20 kilomètres au sud de cette capitale.

Le jongleur sur le point d’avoir 41 ans a décrit la promenade projetée comme la plus dangereuse de sa vie.

Et cela a traversé avec l’aide d’une tige et son équilibre sur certains des plus grands obstacles naturels et artificiels de la planète, tels que le Grand Canyon du Colorado, les chutes du Niagara, la rivière Chicago et Times Square (Nouveau York).

À travers ses réseaux sociaux, l’acrobate a déclaré que pour accomplir son exploit, il lui banderait les yeux et marcherait sur son câble en acier.

Il a commenté l’attrait de la traversée d’un des rares volcans actifs de la planète, un rêve qu’il chérissait depuis longtemps.

La présence de gaz sulfuriques dans le cratère vous obligera à marcher les yeux bandés et avec un masque à gaz, un accessoire avec lequel vous vous entraînez déjà.

