Le gardien de but d’Atalanta est positif; accepter une baisse des salaires en Allemagne

Notimex et .

Journal La Jornada

Mercredi 25 mars 2020, p. a15

Marco Sportiello, gardien de l’Atalanta, a été confirmé hier comme le premier cas positif de Covid-19 dans le club de Bergame, l’une des villes les plus touchées par la pandémie, a rapporté l’institution, en même temps qu’elle annonçait que le reste de la le modèle est mis en quarantaine.

La série A est la ligue avec le plus de footballeurs porteurs de coronavirus, car le cas de Sportiello rejoint ceux de l’Argentin Paulo Dybala et du Français Blaise Matuidi, tous deux de la Juventus, ainsi que Daniel Maldini, de Milan, et Paolo Maldini, directeur sportif l’équipe rossonero; en plus des 10 infectés en Fiorentina, dont Patrick Cutrone, Germán Pezzella et Dusan Vlahovic.

En revanche, les joueurs du Bayern Munich et d’autres clubs allemands, dont le Borussia Dortmund, ont accepté de baisser leurs salaires pour aider leurs dirigeants à faire face à la crise créée par la pandémie.

Au Bayern, ils ont déclaré qu’ils étaient prêts à renoncer à 20% de leur salaire, selon le journal Bild. Les premiers joueurs allemands à avoir proposé une réduction de salaire ont été les joueurs du Borussia Mönchengladbach, suivis du Werder Brême et de Schalke 04. Dortmund a rejoint cette mesure mardi, expliquant que ses joueurs, entraîneurs et officiels de club ont volontairement démissionné. une partie de son salaire, en solidarité avec les 850 employés du club et leurs familles.

Pendant ce temps, le FC Barcelone a mis ses installations et ses outils médicaux à la disposition du ministère de la Santé du gouvernement de la Catalogne afin de soutenir la crise sanitaire que traverse l’Espagne.

À son tour, l’attaquant argentin Lionel Messi et l’entraîneur Josep Guardiola ont fait des dons millionnaires pour l’achat de matériel médical dans la lutte contre le nouveau coronavirus, ont rapporté les centres qui ont reçu ces subventions. Messi a fait son don à l’hôpital Clínic. Pendant ce temps, Guardiola, avec un soutien d’un million d’euros, s’est rendu au Collège des médecins de Barcelone.

