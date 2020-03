Le gardien de Leeds United Kiko Casilla reconnu coupable d’avoir utilisé N-word comme communiqué de presse de la FA

La Fédération de football a publié les raisons écrites de sa décision de suspendre le gardien de Leeds United Kiko Casilla pour abus racial.

Vendredi, le joueur de 33 ans a été exclu de huit matchs après avoir été accusé d’avoir utilisé un langage raciste à l’encontre de Jonathan Leko lors d’un match de championnat Sky Bet contre Charlton.

. – .

Kiko Casilla a été reconnu coupable de racisme après une enquête de la FA

L’ancien gardien du Real Madrid a nié l’accusation, mais une commission de régulation indépendante a constaté une violation de la règle E3 (2) prouvée et la FA a fourni une explication complète sur la façon dont elle est parvenue à sa conclusion.

Casilla, qui a également été condamné à une amende de 60 000 livres sterling et condamné à suivre une formation en face à face, a déclaré qu’il était «vraiment triste et dévasté» d’être accusé de violences raciales.

Mais une commission de régulation indépendante composée de Graeme McPherson QC (président), Marvin Robinson et Stuart Ripley a conclu qu’elle était «convaincue que les preuves dépassaient la prépondérance des probabilités».

La commission a été informée qu’au cours du match, Casilla aurait crié «tu f ****** n *****» à Leko, prêté à Charlton par West Brom, après une altercation dans un corner.

. – .

Leko a accusé Casilla d’abus raciaux

Ces mots exacts ont été clairement entendus par Leko et son coéquipier de Charlton, Macauley Bonne, a indiqué la commission.

Leko et Bonne ont rapporté séparément que Casilla avait utilisé la phrase pour arbitrer John Brooks, qui avait inclus l’incident dans son rapport de match.

Aucun autre joueur de Charlton ou de Leeds ne se souvenait d’avoir entendu ces mots, alors que Casilla affirmait qu’il ne pouvait pas utiliser le terme «n *****» parce qu’il ne savait pas ce que cela signifiait en raison de son mauvais anglais.

La commission a conclu qu’elle «ne pouvait pas accepter le témoignage de Casilla» alors qu’ils «restaient convaincus par les témoignages fournis par JL (Leko) et MB (Bonne) que les mots qu’ils avaient entendus étaient« you f ****** n * **** ‘et non’ f ****** ‘suivi d’une instruction de KC (Casilla) à ses coéquipiers.’

Darren Bent “ surpris ” de Leeds United coincé avec Kiko Casilla lors d’accusations de racisme

Une déclaration de la FA se lit comme suit: «La FA souhaite clarifier la norme de preuve utilisée dans ses procédures disciplinaires, qui est la norme civile. Cela signifie que les affaires ne seront prouvées que si le tribunal en question est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’événement en question s’est produit.

«Cette norme de preuve civile est appliquée à l’échelle de l’industrie et est la norme la plus appropriée pour le forum basé sur un tribunal dans lequel les affaires FA sont tranchées.»

La déclaration de la FA a ajouté: «Comme il ressort clairement des motifs écrits, la Commission de réglementation indépendante a examiné les éléments de preuve dans cette affaire sérieuse de très près. À la suite de ce processus approfondi, la Commission de réglementation indépendante a décidé à l’unanimité que M. Casilla avait abusé racialement d’un autre joueur sur le terrain.

«La FA tient également à réitérer son engagement ferme et inébranlable à lutter contre toutes les formes de discrimination à tous les niveaux du jeu et encourage tout participant ou spectateur qui pense avoir été l’objet ou le témoin d’abus discriminatoires à le signaler. par le canal approprié respectif: l’arbitre du match; Réseau CFA; La FA ou ses partenaires à Kick It Out. “

.