Le gardien de Man Utd fait une énorme erreur contre Everton et se classe désormais au premier rang des statistiques inquiétantes … aux côtés de Jordan Pickford

David de Gea ne voudra pas regarder ça en arrière!

Le gardien de Manchester United a fait une énorme erreur dans le match de dimanche contre Everton pour concéder dans les premières minutes.

Apparemment en sécurité en possession de plusieurs options de passes, De Gea a attendu que Dominic Calvert-Lewin soit attiré et ait décidé de frapper la balle vers le haut.

Cependant, il a fracassé le ballon directement dans Calvert-Lewin et il a rebondi directement dans le fond du but de Manchester United.

Pas un grand spectacle pour Ole Gunnar Solskjaer, les fans de Man United, ou De Gea lui-même.

Et l’erreur devient encore plus inquiétante lorsque vous considérez que ce n’est pas unique pour le gantier auparavant infaillible.

Les erreurs n’ont jamais fait partie du jeu de De Gea jusqu’à ce que sa forme disparaisse la saison dernière, mais maintenant il les fait avec une régularité alarmante.

En fait, il se classe en tête de liste pour la plupart des erreurs menant directement à un but depuis le début de la saison de Premier League 2018/19.

Ses sept erreurs le placent en tête du classement aux côtés de Martin Dubravka de Newcastle, Bernd Leno, le gardien d’Arsenal et un autre tireur.

7 – David De Gea a commis sept erreurs menant directement à un but adverse en Premier League depuis le début de la saison dernière, le plus commun avec Martin Dubravka et Bernd Leno. Shocker. pic.twitter.com/WNoCTxhxds

– OptaJoe (@OptaJoe) 1 mars 2020

Mais qui est ce dernier gardien de but sujet aux erreurs?

Nul autre que Jordan Pickford, qui a rejoint De Gea sur sept erreurs peu de temps après l’erreur précoce de l’Espagnol.

Une frappe à longue portée de Bruno Fernandes semblait être une sauvegarde facile pour le gardien de l’Angleterre Pickford, mais il laissa le ballon voler entre ses mains et dans le fond du filet.

Fern Bruno Fernandes est l’un des 2 joueurs avec 2+ buts et passes décisifs en PL depuis début février, avec Robert Snodgrass pic.twitter.com/rrBiUq0RVA

– Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 1 mars 2020

Ainsi, après qu’Everton a pris la tête par une erreur de gardien de but, ils ont fini par perdre la tête à cause de la même chose également.

Ce n’est clairement pas un jour pour les hommes entre les poteaux!

.