Le gardien de secours est la meilleure chose dans le sport.

Samedi soir, le pilote zamboni de 42 ans, Dave Ayres, est passé sous les projecteurs de la LNH de l’une des façons les plus spectaculaires et édifiantes que l’on puisse imaginer. Servant de gardien de but de secours pour les Hurricanes de la Caroline, Ayres a été mis en service après le départ du gardien James Reimer et du remplaçant Petr Mrazek en raison de blessures.

Ayers, qui sert également de gardien de but pour les Marlies de Toronto, est entré sur la glace à Toronto et a effectué huit arrêts en troisième période et a remporté la première victoire de tous les temps par un gardien de secours. Ce fut une soirée incroyable et une histoire édifiante qui a transcendé la LNH. Ayers a non seulement fait les rondes médiatiques de la LNH, mais a obtenu une place au Late Show With Stephen Colbert. Il a donné à la LNH son premier scénario sur glace vraiment positif dans ce qui semble être pour toujours. C’était essentiellement Rudy, mais sur la glace! Comme The Rookie, mais à Toronto! C’était, à peu près, le rêve devenu réalité pour tous les athlètes qui ont déjà pris le monticule, frappé la glace ou mis le pied sur le court.

Malgré le simple plaisir et la réconfortante, il existe encore des médias de hockey établis qui pensent que «cela ne devrait plus jamais se reproduire».

Dans un segment sur Sportsnet du Canada, l’ancien Blackhawk de Chicago Kris Versteeg a jeté de l’eau froide sur l’une des rares bonnes choses qui se passent dans le sport.

«Cela ne peut pas arriver. La LNH est une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Si les Cowboys de Dallas ont perdu trois QB, ils ne vont pas au centre-ville de Dallas et ne voient pas si des comptables peuvent jeter une peau de porc », a-t-il déclaré.

Tout d’abord, si les Cowboys avaient besoin d’un QB et remettaient le ballon à un comptable, ce serait INCROYABLE. Surtout si ce comptable avait quelques compétences et que le reste de l’équipe se mobilisait pour l’aider.

Ce qui est tout à fait choquant et si ennuyeux à propos de la prise de Versteeg n’est pas qu’il soit si sans joie, mais qu’il semble beaucoup plus soucieux de préserver l’intégrité du sport pour une raison aussi ridicule et superficielle. Ayers a enregistré la première victoire de tous les temps par un EBUG. Ce n’est pas comme si c’était un problème rampant dans la ligue que la LNH devait rapidement réprimer. Le système EBUG fonctionne réellement et, en prime, offre des moments magiques pour les athlètes légèrement meilleurs que la moyenne.

Versteeg semble également oublier que la LNH est en crise en ce moment, alors que les équipes et les joueurs tiennent compte en interne de la culture du racisme, du sexisme et des abus du sport. Si quelqu’un se soucie de préserver l’intégrité du jeu ou la pureté du sport ou d’autres bêtises, il devrait probablement commencer par nettoyer la maison plutôt que de se concentrer sur un rêve devenu réalité pour un gardien de pratique d’âge moyen.

Le hockey est en train de flétrir en Amérique du Nord car les contraintes financières poussent le sport hors de portée de beaucoup, et au lieu d’embrasser la seule histoire que tout le monde peut rechercher, Versteeg et d’autres membres du panel Sportsnet ont décidé de jouer le rôle de gardien pour qui ou quoi est bon pour le jeu.

Cela indique également des tendances plus larges dans la LNH qui veulent tuer tout semblant d’originalité ou d’individualité dans le sport. Vous vous souvenez de la main qui se tordait sur la tempête des ouragans? Au lieu d’accueillir le développement de tout ce qui pourrait élever le jeu au-delà de sa sphère étroite, les médias du hockey, en particulier au Canada, continuent de vivre dans leur propre bulle.

Peut-être que l’établissement de hockey – qui comprend la ligue, les médias et les anciens joueurs – pourrait commencer à réfléchir à la façon de rendre le sport plus accueillant pour les fans occasionnels plutôt que de porter des chapeaux rouges et de pousser un programme d’exclusion.

Ce n’est pas que Versteeg a juste la pire prise de sport de la semaine ou qu’il est une joie de tuer, mais qu’il veut être un gardien dans un sport qui a déjà tant de barrières à l’entrée. Laissez les gens apprécier ce qu’ils aiment et profitez des quelques instants fugaces de joie simple que ce sport procure. Le hockey a suffisamment de problèmes. L’EBUG n’en fait pas partie.

