Le gardien minimise le discours de Tottenham, Arsenal vend avant d’acheter, Manchester United en lien avec un attaquant surprise

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de lundi et en ligne…

Le gardien de Watford Ben Foster a minimisé les spéculations selon lesquelles il pourrait être à Tottenham. L’ancien homme de Manchester United n’est plus sous contrat à la fin de la saison et Jose Mourinho est apparemment en train de considérer l’homme de 36 ans comme l’homme parfait pour fournir de la compétition et du soutien à Hugo Lloris la saison prochaine. Foster a rejoint talkSPORT lundi après-midi, juste après avoir aidé à stopper la course invaincue de Liverpool, et interrogé sur les liens des Spurs, il a répondu: «C’est une conversation papier complète. Mais, je suis hors contrat en été. Il n’y a encore rien [a new contract offer from Watford] mais ce n’est pas quelque chose auquel je pense vraiment trop. ” HISTOIRE COMPLÈTE ICI

.

Ben Foster a été l’un des joueurs les plus réguliers de Watford cette saison

David de Gea a été surnommé «arrogant» par l’animateur de talkSPORT Jamie O’Hara à la suite de sa dernière bévue contre Everton dimanche. Le gardien de Manchester United a mis trop de temps à démarrer le ballon alors qu’il rebondissait sur Dominic Calvert-Lewin et dans le fond du filet à Goodison Park. C’est la septième erreur de De Gea qui a conduit à un but en Premier League depuis le début de la saison dernière. (HISTOIRE COMPLÈTE)

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, ne pourrait recevoir que des fonds de transfert estivaux minimes si le club ne se qualifiait pas pour la Ligue des champions la saison prochaine. Les Gunners, qui ont un match en main sur leurs rivaux, ont actuellement huit points de retard sur Chelsea, quatrième, avec 11 matchs à jouer. Arsenal a apporté des améliorations depuis qu’Arteta a remplacé Unai Emery en décembre, mais un classement parmi les quatre premiers semble peu probable à ce stade. Et cela signifie qu’Arteta pourrait bien avoir à vendre avant de pouvoir acheter, avec ePierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette parmi ceux qui sont pressés de sceller. (Objectif)

Manchester United fait partie des nombreux clubs qui gardent un œil sur l’attaquant de Crystal Palace Alexander Sorloth. Le joueur de 24 ans, qui a rejoint les Eagles pour 9 millions de livres au Midtjylland en janvier 2018, joue dans un prêt avec le club turc Trabzonspor, marquant 19 buts en 23 matches de championnat. Ce fut un revirement remarquable pour Sorloth, qui n’a pas réussi à marquer un but en Premier League en 16 apparitions pour l’équipe de Roy Hodgson. Man United et Sheffield United auraient envoyé des éclaireurs pour vérifier Sorloth ces dernières semaines. (Le soleil)

.

Alexander Sorloth a lutté pour sa forme au Crystal Palace

Danny Murphy pense que Manchester United peut vendre Paul Pogba parce qu’ils ont le «sensationnel» Bruno Fernandes dans leurs rangs. Fernandes a marqué trois buts et enregistré deux passes décisives en six matchs depuis qu’il a rejoint les Red Devils du Sporting Lisbonne en janvier. Pendant ce temps, Pogba continue d’être lié à une sortie d’Old Trafford au milieu d’un intérêt à long terme du Real Madrid. (HISTOIRE COMPLÈTE)

Manchester United mène la course pour recruter le défenseur du Napoli Kalidou Koulibaly, malgré la concurrence du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. L’international sénégalais est évalué à 100 millions de livres sterling et pourrait former un formidable partenariat avec le capitaine des Red Devils, Harry Maguire. Koulibaly est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs d’Europe. (Corriere dello Sport)

L’objectif de Chelsea, Dries Mertens, se rapproche d’un nouvel accord à Naples. L’attaquant de 32 ans, qui n’a plus de contrat cet été, était lié à un déménagement en janvier à Stamford Bridge. Cependant, il est resté à Naples et continue d’être l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe. Mertens a marqué 90 buts en 226 apparitions depuis son arrivée à Naples du PSV Eindhoven en 2013. (Le soleil)

Le contrat de Daniel Sturridge avec Trabzonspor a été résilié mutuellement. Le joueur de 30 ans n’a réussi que quatre buts en 13 apparitions alors qu’il luttait pour rester en forme. L’ancien attaquant de Liverpool n’est pas en mesure de rejoindre un club de Premier League en tant que joueur autonome car son contrat était toujours actif pendant la fenêtre de transfert de janvier, alors qu’il a également été frappé d’une interdiction de quatre mois de tout football dans le monde suite à un appel réussi du FA sur sa violation des règles de paris. (HISTOIRE COMPLÈTE)

.